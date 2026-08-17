Vietnam reduce costos y simplifica trámites para apoyar a las empresas

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Finanzas de Vietnam está desplegando de forma coordinada medidas para reducir la carga tributaria, ampliar los plazos de pago de impuestos, simplificar los procedimientos administrativos y acelerar la digitalización de la gestión, con el objetivo de ayudar a las empresas a reducir costos, ampliar la producción y sentar las bases para un crecimiento sostenible.



Según una encuesta de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), además de las dificultades relacionadas con el marco jurídico, los hogares y particulares dedicados a actividades comerciales afrontan principalmente el elevado y volátil costo de los insumos (59,3%), el debilitamiento del consumo (43,8%) y la falta de recursos, especialmente capital y mano de obra (32,6%). Las microempresas enfrentan problemas similares.



Ante esta situación, el Ministerio de Finanzas está recabando opiniones sobre un proyecto de Resolución de la Asamblea Nacional para reducir el impuesto sobre la renta aplicable a hogares, particulares dedicados a actividades comerciales y empresas.



Según la propuesta, las empresas con ingresos anuales de hasta 10 billones de dongs (unos 385 mil dólares) podrían beneficiarse de una reducción del 30% del impuesto sobre la renta empresarial a pagar en 2026 y 2027. Se estima que esta medida reduciría los ingresos presupuestarios en unos 6,7 billones de dongs (257 mil millones de dólares) durante esos dos años.



El Ministerio de Finanzas considera que, aunque la reducción tributaria podría disminuir inicialmente los ingresos públicos, contribuirá a apoyar directamente a las microempresas, hogares y particulares dedicados a actividades comerciales, permitiéndoles conservar recursos para reinvertir, ampliar la producción y estimular el consumo y el crecimiento económico.



A estas medidas se suma la reducción del 2% del impuesto sobre el valor añadido (IVA), del 10% al 8%, vigente hasta finales de 2026.



También continuarán las prórrogas de los plazos para el pago del IVA, el impuesto sobre la renta empresarial y los alquileres de tierras.



Incluidas estas prórrogas, en los primeros siete meses de 2026 el valor total de los impuestos, tasas y cargos exentos, reducidos o aplazados alcanzó unos 173,6 billones de dongs (6,67 mil millones de dólares).



Según Mac Quoc Anh, vicepresidente y secretario general de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Hanoi, estas políticas han ayudado a las empresas a mantener la liquidez, garantizar el flujo de caja y recuperar gradualmente la producción.



Mientras tanto, los ingresos del presupuesto estatal en los primeros siete meses del año se estimaron en 1.834 billones de dongs (70,5 mil millones de dólares), equivalentes al 72,5% de la meta anual y un 16% más que en el mismo período de 2025.



Otro de los ejes prioritarios es reducir los costos asociados al cumplimiento de los procedimientos administrativos. Durante los primeros seis meses del año, las reformas impulsadas por el Ministerio de Finanzas permitieron reducir un 76,3% de los procedimientos administrativos, un 51,7% del tiempo y un 52,23% de los costos, además de disminuir un 27,82% de las condiciones empresariales.



En el ámbito tributario, el Ministerio propuso reducir y simplificar 127 procedimientos directamente relacionados con las actividades productivas y comerciales, con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas.



El director general de Impuestos, Mai Xuan Thanh, señaló que la estrategia de gestión tributaria digital para el período 2026-2030, con visión hasta 2045, contempla avanzar hacia un modelo “zero-touch”, en el que los sistemas informáticos procesen automáticamente las obligaciones tributarias a partir de datos interconectados y reduzcan al mínimo las declaraciones manuales.



En los últimos meses del año, el Ministerio de Finanzas continuará perfeccionando las políticas tributarias en función de las características de cada grupo empresarial, aplicando de manera eficaz las medidas de exención, reducción y prórroga de impuestos y tasas, al tiempo que acelerará la reforma administrativa y la digitalización de la gestión tributaria, con un enfoque basado en datos y centrado en los contribuyentes./.

VNA