KOC y KOL vietnamitas refuerzan conocimientos sobre creatividad y derechos de autor

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Asociación de Creatividad y Derechos de Autor de Vietnam organizó en Ciudad Ho Chi Minh el taller “Preparación jurídica sobre creatividad y derechos de autor para los KOC/KOL en 2026 en el espacio digital”, con el objetivo de proporcionar conocimientos prácticos a los creadores de contenidos y a quienes desarrollan actividades comerciales en plataformas digitales.

Durante el taller, celebrado la víspera, los expertos señalaron que el rápido crecimiento del comercio electrónico, las redes sociales y la creación de contenidos está generando nuevas oportunidades para los KOC (Key Opinion Consumers, consumidores con capacidad de influir en las decisiones de compra) y los KOL (Key Opinion Leaders, líderes de opinión con influencia en las redes sociales), pero también exige un mayor conocimiento y cumplimiento de las normas legales.

Nguyen Lam Thanh, representante de TikTok Vietnam, afirmó que 2026 trae cambios importantes en el marco jurídico relacionado con la publicidad, el comercio electrónico y los derechos de autor. En este contexto, la comunidad de KOC/KOL está pasando de una etapa de desarrollo relativamente espontáneo a otra en la que debe revisar sus modelos de negocio y contenidos y elevar sus conocimientos jurídicos para reducir riesgos.

Los creadores deben distinguir claramente entre contenidos informativos, publicitarios y actividades relacionadas con la venta de productos, ya que cada modalidad puede estar sujeta a diferentes normas sobre información en Internet, publicidad, comercio electrónico, protección de los consumidores, impuestos y propiedad intelectual.

El representante de TikTok Vietnam explicó además que las plataformas están reforzando los sistemas automatizados para detectar contenidos que puedan infringir las normas. Dependiendo de la gravedad, las cuentas pueden sufrir restricciones de visibilidad, medidas disciplinarias o sanciones.

En las transmisiones en directo, por ejemplo, afirmaciones absolutas como “el mejor producto de Vietnam” pueden ser consideradas infracciones si el creador no cuenta con fundamentos suficientes para demostrarlas. Las cuentas que incumplan las normas pueden acumular puntos de penalización y enfrentarse a medidas que van desde restricciones temporales hasta la suspensión.

Bui Nguyen Hung, exdirector de la Oficina de Derechos de Autor y presidente de la Asociación de Creatividad y Derechos de Autor de Vietnam, habla en la cita (Fuente: VNA)

Desde la perspectiva de la propiedad intelectual, Bui Nguyen Hung, exdirector de la Oficina de Derechos de Autor y presidente de la Asociación de Creatividad y Derechos de Autor de Vietnam, señaló que los KOC/KOL pueden estar sujetos simultáneamente a distintas normas, desde el Código Civil y la Ley de Propiedad Intelectual hasta las regulaciones sobre publicidad.

Al utilizar imágenes, música, vídeos u otras obras de terceros, los creadores deben determinar claramente los derechos y las condiciones de uso para evitar conflictos y posibles responsabilidades legales.

El experto también llamó la atención sobre el creciente uso de la inteligencia artificial (IA) en la producción de contenidos. Aunque estas herramientas pueden facilitar y apoyar el proceso creativo, los usuarios deben conocer su funcionamiento, controlar el proceso de creación y prestar especial atención a los derechos relacionados con los datos y las obras utilizadas.

Nguyen Van Toan, director del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Creatividad y los Derechos de Autor de Vietnam, consideró que, ante el fuerte crecimiento de la publicidad y las ventas a través de plataformas digitales, proporcionar conocimientos jurídicos a los creadores se ha convertido en una necesidad.

Advirtió que la publicidad engañosa o la difusión de información que no se corresponde con la realidad no solo puede perjudicar a los consumidores, sino también exponer a los propios creadores a riesgos legales.

La experiencia de quienes trabajan directamente en las plataformas digitales confirma que todavía existen importantes lagunas de conocimiento en este ámbito. Vo Yen Trang, especialista en operaciones de KOC y transmisiones en directo de una empresa, relató que su desconocimiento de las normas sobre derechos de autor y de las políticas de las plataformas había provocado anteriormente que algunos contenidos fueran considerados infractores, afectando a sus actividades comerciales.

Durante el taller, los participantes intercambiaron experiencias sobre el uso de imágenes, música y obras de terceros, los límites de las citas, las responsabilidades de los KOC/KOL en actividades publicitarias, el uso de la IA y las medidas para identificar y reducir los riesgos jurídicos en el entorno digital.

Según los organizadores, a medida que la creación de contenidos y el comercio electrónico continúan expandiéndose, el conocimiento de la legislación se convierte no solo en una herramienta para prevenir infracciones, sino también en una condición para construir un ecosistema digital más transparente, profesional y sostenible./.

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