Vietnam impulsa ciencia, innovación y transformación digital con resultados concretos

Hanoi (VNA) - La Resolución 57-NQ/TW, emitida por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam el 22 de diciembre de 2024, establece que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital deben convertirse en motores directos del desarrollo. Tras más de un año y medio de implementación, diversas medidas han generado avances en el Gobierno digital, la reforma administrativa y la economía digital, aunque persisten obstáculos relacionados con infraestructura, recursos humanos y mecanismos de implementación.



La Resolución 57 introduce un cambio de enfoque: además de promover resultados científicos y tecnológicos, se presta mayor atención a los mecanismos para convertirlos en productos y soluciones aplicables y ampliar su impacto. En este sentido, el marco institucional se considera un factor clave para conectar los resultados de la investigación con las necesidades de desarrollo.



El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam promulgó recientemente la Circular 49/2026/TT-BKHCN, que establece un mecanismo financiero específico para las tareas de investigación y desarrollo de tecnologías estratégicas. El nuevo mecanismo vincula la gestión de los recursos con paquetes de trabajo, hitos de evaluación y resultados concretos, al tiempo que concede mayor autonomía a las organizaciones encargadas de ejecutar los proyectos.



Estudiantes en un laboratorio en la Universidad de Tra Vinh (Foto: VNA)



El presupuesto estatal puede cubrir hasta el 100% de las tareas encargadas por el Estado, así como de aquellas destinadas a dominar tecnologías clave o fundamentales de especial importancia para la autonomía tecnológica nacional y la defensa y seguridad, y proyectos de alto riesgo científico y tecnológico. Para los proyectos destinados a desarrollar productos tecnológicos estratégicos con potencial de aplicación, transferencia y comercialización, el apoyo estatal puede alcanzar el 70%, mientras que el resto debe proceder de recursos de contrapartida.



Otro aspecto destacado es que los presupuestos se elaboran por paquetes de trabajo y se vinculan a objetivos, productos y resultados finales, contribuyendo a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.



En paralelo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología presta mayor atención a las prácticas empresariales responsables en este ámbito. Según Nguyen Thi Thu Trang, subdirectora del Departamento Jurídico del Ministerio, estas prácticas no se limitan a actividades filantrópicas, sino que deben integrarse en la gestión empresarial, desde la estrategia, los recursos humanos y las finanzas hasta la protección ambiental y los derechos de los consumidores.



En ciencia y tecnología, esto implica cumplir las normas técnicas y científicas, prevenir el uso indebido de tecnologías, garantizar un acceso equitativo, reducir las emisiones, desarrollar tecnologías verdes y reforzar la transparencia de los datos y la gestión de riesgos tecnológicos.



Tras más de un año y medio de aplicación de la Resolución 57, algunos obstáculos siguen afectando a la eficacia de la transformación digital. Para afrontarlos, se ha puesto en marcha un plan de acción de 100 días, del 11 de julio al 30 de noviembre de 2026, destinado a acelerar la eliminación de los principales cuellos de botella.



La Unión de Mujeres de Vietnam también ha establecido un plan de acción de 80 días, del 10 de agosto al 30 de noviembre, para impulsar la transformación digital dentro de su sistema. El plan contempla mejorar la gestión basada en datos y tecnologías digitales, construir bases de datos sobre mujeres e igualdad de género, depurar los datos de afiliadas y fortalecer las competencias digitales del personal.



Las tareas deben ejecutarse con responsables, productos y plazos claramente definidos, garantizando una coordinación estrecha entre las unidades para evitar duplicaciones o vacíos.



La provincia norteña de Quang Ninh, por su parte, se ha fijado como objetivo completar la eliminación de los obstáculos a la transformación digital para finales de septiembre de 2026. Para ello, revisará la infraestructura digital, garantizará la conectividad desde el nivel provincial hasta las bases y desarrollará bases de datos bajo los criterios de rapidez, integridad, limpieza y actualización permanente.



La localidad también aspira a situarse entre las diez provincias y ciudades líderes del país en plataformas digitales, combinando la aplicación tecnológica con el fortalecimiento de los recursos humanos.



En Quang Ninh, la gestión de la transformación digital ha pasado progresivamente de la elaboración de planes a la ejecución y evaluación mediante productos y resultados concretos. Los métodos de trabajo digitales se han consolidado en los organismos especializados y se han extendido a las bases.



De este modo, la Resolución 57-NQ/TW está impulsando un cambio desde la concepción de “implementar tareas” hacia la de “crear valor”, tomando como principales indicadores la eficacia del desarrollo socioeconómico, la reforma administrativa y el nivel de satisfacción de ciudadanos y empresas./.