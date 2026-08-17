Sociedad

Hanoi y San Petersburgo estudian cooperación en transporte urbano

Hanoi explora la experiencia de San Petersburgo en metro, IA, transporte inteligente y construcción de infraestructuras subterráneas.

Vista general de una reunión entre Tran Duc Thang, miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Hanoi, y representantes de empresas de San Petersburgo. (Foto: VNA)
Vista general de una reunión entre Tran Duc Thang, miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Hanoi, y representantes de empresas de San Petersburgo. (Foto: VNA)

Moscú (VNA) - El miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Hanoi, Tran Duc Thang, mantuvo una serie de encuentros con dirigentes de empresas líderes de la ciudad rusa de San Petersburgo, tras inspeccionar las líneas de metro locales para estudiar su experiencia y las similitudes geológicas con las localidades de Vietnam.

Durante las reuniones, efectuadas la víspera, Duc Thang destacó que San Petersburgo, situada en el delta del río Nevá, presenta condiciones geológicas especialmente complejas para la construcción de infraestructuras subterráneas, similares a las de Hanoi, ubicada a orillas del río Rojo. Esta característica convierte la experiencia de la ciudad rusa en la construcción y explotación de redes de metro en una referencia de gran valor para Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.

El dirigente de Hanoi resaltó las ventajas de San Petersburgo en materia de ferrocarril urbano, cuyo sistema de metro destaca por su elevado nivel técnico, el uso de tecnologías avanzadas para la excavación de túneles, así como por sus estándares de precisión y seguridad y su alta frecuencia de operación.

La ciudad rusa también está impulsando la aplicación de inteligencia artificial (IA) en el transporte urbano, incluido el sistema de conducción automática y la automatización de las cocheras, además de desarrollar capacidades de fabricación nacional de locomotoras y vagones.

Sobre esta base, Duc Thang instó a los organismos de ambas partes a explorar áreas prioritarias para Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh en las que San Petersburgo posee ventajas, como la gestión inteligente del tráfico, el cobro electrónico de pasajes y los sistemas de seguridad en el transporte.

Asimismo, propuso estudiar la cooperación en la operación y construcción de líneas de tranvía en la superficie para conectar nuevas zonas urbanas y universidades, así como en soluciones de telecomunicaciones, software de control basado en IA y equipamiento auxiliar para los vagones.

Representantes de empresas de San Petersburgo expresaron su disposición a cooperar con Hanoi y otras localidades vietnamitas, y a compartir experiencias y tecnologías en los mencionados ámbitos estratégicos.

Durante su visita a San Petersburgo, Duc Thang y su delegación de trabajo, acompañados por el gobernador de la ciudad, Aleksander Beglov, depositaron una ofrenda floral ante el monumento al Presidente Ho Chi Minh, situado en la plaza que lleva su nombre.

El alto funcionario de Hanoi también mantuvo una reunión con la directiva de la Asociación de Vietnamitas en San Petersburgo. Tras expresar su satisfacción por la integración y el desarrollo de la comunidad de connacionales residentes en la ciudad, reconoció las contribuciones de la asociación al fortalecimiento de la cooperación entre San Petersburgo y varias localidades de Vietnam./.

VNA
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