Ciudad Ho Chi Minh recupera otros 30 restos de mártires

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Mando Militar de Ciudad Ho Chi Minh informó que entre el 15 y el 16 de agosto, el equipo encargado de buscar y recuperar los restos de los mártires retiró 500 metros cúbicos de tierra y rocas y recuperó 30 conjuntos de restos en el parque Le Thi Rieng, en el barrio de Hoa Hung.



Desde el 23 de junio, el equipo ha recuperado 351 conjuntos de restos, incluidos 318 individuales y 33 correspondientes a ocho fosas comunes. También se encontraron objetos junto a 198 de estos conjuntos de restos.

Autoridaes de la ciudad se congregan junto al ataúd que contenía los restos de los soldados caídos, hallado en el parque Le Thi Rieng. (Foto: VNA)



El 14 de agosto, el general de división Nguyen Thanh Trung, comisario político del Mando Militar de Ciudad Ho Chi Minh y vicejefe permanente del Comité Directivo municipal para la Búsqueda, Recuperación e Identificación de los Restos de los Mártires, afirmó que los oficiales y soldados, especialmente en el equipo de búsqueda, están decididos a superar las dificultades y las condiciones meteorológicas adversas para completar las labores de recuperación en el parque antes de noviembre.



Según el Comité Directivo nacional, hasta el 14 de agosto se habían recuperado más de 1.700 conjuntos de restos de soldados caídos en el marco de una campaña nacional destinada a acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires de guerra.



La campaña de 500 días y noches, iniciada el 15 de marzo, ha alcanzado hasta ahora el 24,5% de su objetivo. Las labores han permitido recuperar 691 conjuntos de restos en Vietnam, 174 en Laos y 850 en Camboya./.