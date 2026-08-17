Conmemoran Días tradicionales de sectores de seguridad pública y diplomacia

Hanoi (VNA)- La Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa Nacional celebraron hoy una reunión en Hanoi con los líderes de las agencias y unidades dependientes del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores.



El evento se efectuó para conmemorar el 81.º aniversario de los Días Tradicionales de la fuerza de Seguridad Pública Popular (19 de agosto de 1945-2026) y del sector diplomático (28 de agosto de 1945-2026). El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, quien también es secretario de la Comisión Militar Central, asistió al evento.



También participaron en la ceremonia el miembro del Buró Político y primer ministro Le Minh Hung; y el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man, entre otros altos funcionarios del Partido y Estado.



En su discurso de felicitación, el general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, subsecretario de la Comisión Militar Central, viceprimer ministro y ministro de Defensa, expresó su agradecimiento al Ministerio de Seguridad Pública y al Ministerio de Relaciones Exteriores por su constante coordinación, apoyo y estrecha cooperación, que han permitido al Ejército Popular de Vietnam cumplir con éxito las tareas encomendadas por el Partido, el Estado y el pueblo.



Afirmó que, en los últimos años, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores han desempeñado eficazmente sus respectivas funciones y responsabilidades, en particular el mecanismo de coordinación para la investigación y evaluación de la situación y el asesoramiento político al Partido y al Estado.



Los ministerios también han desempeñado un papel fundamental en la implementación de la Estrategia de Defensa Nacional en la nueva situación, la Estrategia de Seguridad Nacional, la Resolución No. 18-NQ/TW del XIV Comité Central del Partido sobre la construcción de una sociedad disciplinada, segura, civilizada, armoniosa y desarrollada, así como las resoluciones del Buró Político sobre la integración internacional en la nueva situación y la implementación de la política exterior delineada en el XIV Congreso Nacional del Partido.



Estos esfuerzos, señaló, han contribuido a crear una base sólida para que Vietnam entre en una nueva era de desarrollo nacional./.

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