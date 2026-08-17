Parlamento vietnamita pide agilizar gestión de las actividades petroleras upstream

Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam debatió esta tarde el informe explicativo y la revisión del proyecto de Ley del Petróleo (modificada), centrado en el nuevo modelo de gestión de las actividades petroleras upstream, relacionadas con la exploración y explotación de petróleo y gas, y en el marco jurídico para la captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CCS).



Al presentar el informe, el vicepresidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional Nguyen Ngoc Bao señaló que el órgano revisor está básicamente de acuerdo con el texto modificado, elaborado tras considerar las opiniones de los diputados y de los organismos de evaluación.



En materia de descentralización, el Gobierno ha precisado las atribuciones del primer ministro, del Ministerio de Industria y Comercio y del Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam. También mantiene la competencia delegada al Ministerio para aprobar la política de proyectos de desarrollo de yacimientos de petróleo y gas que integren instalaciones y equipos tanto en tierra como en el mar.



Ante estos cambios, la Comisión de Economía y Finanzas propuso pedir al Gobierno que defina claramente, en los documentos de aplicación de la ley, los mecanismos y procedimientos de coordinación y las responsabilidades de cada organismo. El objetivo es garantizar una gestión fluida y eficaz y evitar retrasos que puedan provocar pérdidas de recursos.



El Gobierno deberá asimismo asegurar que los ministerios, sectores y el Grupo cumplan plenamente sus obligaciones de información y comuniquen oportunamente las dificultades que surjan durante la ejecución de los proyectos.



En cuanto a la captura, tratamiento, transporte, inyección y almacenamiento de dióxido de carbono, el Gobierno propone mantener la posibilidad de procesar CO2 procedente también de otras fuentes de emisiones. La medida busca aprovechar las formaciones geológicas existentes, mejorar la eficiencia y atraer nuevas inversiones.



Para los casos en que las actividades de CCS continúen después de finalizar la explotación o el contrato petrolero, el proyecto establece que su regulación se realizará conforme a las normas del Gobierno. La Comisión de Economía y Finanzas consideró que estas disposiciones proporcionan un marco jurídico inicial, pero pidió continuar perfeccionándolo, especialmente para las actividades posteriores al fin de la explotación.



El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales, Phan Chi Hieu, valoró que el Gobierno hubiera estudiado e incorporado seriamente las opiniones de los diputados y consideró que el proyecto reúne las condiciones para ser presentado al Parlamento.



También respaldó la descentralización de competencias al Ministerio de Industria y Comercio y al Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam, aunque pidió establecer mecanismos de control para supervisar los cambios en el modelo de gestión y evitar riesgos.



Respecto al CCS y a las instalaciones energéticas offshore vinculadas al sector petrolero, coincidió en la necesidad de acelerar la elaboración de normas y preparar un marco jurídico para futuros proyectos independientes de captura y almacenamiento de CO2 y de energía marina.



Al concluir el debate, el vicepresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Hong Dien pidió al Gobierno continuar revisando el proyecto y recoger plenamente las opiniones formuladas durante la sesión. En particular, deberán definirse mecanismos de coordinación que permitan ejecutar eficazmente los proyectos petroleros, especialmente aquellos que integren instalaciones en tierra y en el mar.



Estas medidas, señaló, contribuirán a garantizar la seguridad energética, impulsar el desarrollo socioeconómico y proteger la soberanía marítima e insular del país.



Nguyen Hong Dien también pidió establecer principios claros sobre las responsabilidades y la gestión de los costos asumidos por el Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam, junto con mecanismos estrictos de inspección y supervisión para prevenir pérdidas, despilfarro y prácticas negativas.



El Comité Permanente acordó presentar el proyecto de Ley del Petróleo (modificada) al Parlamento para su examen y votación, una vez incorporadas las modificaciones derivadas de las conclusiones de esta sesión./.

VNA