Parlamento vietnamita refuerza control y gestión de riesgos en sector bancario

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, pidió hoy reforzar el control y la transparencia en el sector bancario y advirtió que la función de los bancos comerciales como agentes de gestión y custodia de bonos corporativos no debe convertirse en un “certificado de seguridad” para estos instrumentos financieros.



Tran Thanh Man hizo estas declaraciones durante el debate sobre las explicaciones, la incorporación de opiniones y la revisión del proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de las leyes del Banco Estatal de Vietnam, de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales y de Instituciones de Crédito, en el marco de la quinta sesión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, celebrada en Hanoi.



Ante el limitado tiempo restante antes de que el proyecto sea sometido a consideración y aprobación, pidió al organismo redactor revisar cuidadosamente todas las opiniones, explicar claramente cuáles han sido incorporadas y justificar adecuadamente aquellas propuestas que no hayan sido aceptadas o sobre las que persistan discrepancias.



En relación con la posibilidad de aplicar uno o varios coeficientes prudenciales distintos de los niveles establecidos, señaló que deben definirse con claridad los criterios para determinar los casos destinados a atender las necesidades de desarrollo socioeconómico, evitando posibles abusos mediante límites, condiciones y plazos de aplicación precisos.



También consideró necesario establecer una hoja de ruta, coeficientes específicos y mecanismos de supervisión y control de riesgos.



Sobre las normas internacionales relativas a la titularidad real, la información de las transacciones y las obligaciones de presentación de informes, el líder del Legislativo subrayó que las disposiciones legales deben ir acompañadas de orientaciones detalladas para garantizar una aplicación uniforme.



Asimismo, abogó por establecer criterios cuantitativos y procedimientos claros para recopilar y utilizar información y datos, de modo que las entidades obligadas a informar puedan cumplir sus responsabilidades en la práctica, evitando dificultades, interpretaciones contradictorias y costos de cumplimiento excesivos.

El gobernador del Banco Estatal de Vietnam, Pham Duc An, pronuncia un discurso en la cita (Foto: VNA)

Tran Thanh Man pidió además revisar exhaustivamente las responsabilidades de los ministerios, sectores, organismos y entidades obligadas a proporcionar información, con el fin de definir claramente las competencias y responsabilidades y garantizar la viabilidad de las nuevas disposiciones.



Uno de los asuntos que suscitaron especial atención fue la propuesta de incorporar la función de los bancos comerciales como agentes en la gestión y custodia de bonos corporativos.



Al respecto, afirmó que la ley debe precisar los derechos y obligaciones de todas las partes involucradas y establecer mecanismos eficaces para prevenir y controlar los conflictos de intereses.



Ese mismo día, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional debatió también las revisiones de dos proyectos de resolución sobre las políticas de inversión para el ferrocarril Lao Cai-Hanoi-Hai Phong y la carretera de circunvalación número 5 de la región de la capital, así como un proyecto de resolución sobre mecanismos y políticas especiales para abordar las infracciones legales relacionadas con los sectores económico estatal y privado y promover la aplicación de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital./.