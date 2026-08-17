Líder partidista vietnamita destaca actualización de conocimientos de cuadros estratégicos

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, asistió y pronunció un discurso de orientación en la ceremonia inaugural del Programa de formación y actualización de conocimientos para los miembros del Comité Central del Partido del XIV mandato, celebrada esta mañana en Hanoi.



Organizado por la Comisión de Organización del Comité Central y la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, el programa se desarrolla del 17 al 23 de agosto y cuenta con la participación de 63 miembros del Comité Central del XIV mandato. A la ceremonia asistieron también miembros del Buró Político, dirigentes de las comisiones del Comité Central, ministerios, sectores y de Hanoi.



En su intervención, To Lam señaló que el programa tiene lugar en el primer año de implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, que establece los objetivos y tareas para todo el mandato. El Comité Central ha adoptado decisiones destinadas a eliminar obstáculos y movilizar recursos, por lo que la tarea decisiva ahora es convertir las orientaciones en programas viables, acciones coordinadas y resultados concretos.



El objetivo, subrayó, es transformar la voluntad del Partido en desarrollo nacional y en una vida mejor para el pueblo.



Ante un mundo que cambia con rapidez, profundidad y de forma difícilmente predecible, Vietnam debe fortalecer su autonomía, capacidad de adaptación y resiliencia, al tiempo que crea nuevas ventajas para impulsar un desarrollo rápido y sostenible, afirmó.



En este contexto, el país debe llevar a cabo cuatro transformaciones estratégicas: elevar la capacidad de liderazgo y conducción del Partido y la eficiencia del sistema político; gestionar de manera unificada el espacio de desarrollo y aprovechar todos los recursos; establecer un modelo de desarrollo basado en la productividad, el conocimiento, la tecnología y las personas; y fortalecer la prevención, la resiliencia y la capacidad de adaptación para proteger firmemente al país y mantener un entorno de paz.



Estas exigencias requieren que los cuadros de nivel estratégico amplíen su visión, mantengan una mayor firmeza y eleven su capacidad de acción. Cada decisión, indicó, debe identificar claramente los obstáculos, las responsabilidades y los resultados de su ejecución.



To Lam remarcó que los participantes no solo dirigen un sector, ámbito o localidad, sino que, como miembros del Comité Central, máximo órgano dirigente del Partido entre dos Congresos Nacionales, deben pensar desde una perspectiva nacional, actuar en función del interés común y asumir ante el Partido y el pueblo la responsabilidad por las decisiones trascendentales y el futuro del país.



Asimismo, subrayó la importancia de mantener una sólida firmeza política. Cuanto mayor sea la posición y la responsabilidad, mayor deberá ser la determinación de anteponer los intereses del Partido, de la nación y del pueblo, especialmente ante las dificultades y las presiones.



A su juicio, la actualización permanente de conocimientos no tiene como único objetivo adquirir nueva información, sino aprender a analizar correctamente los problemas, profundizar en ellos, tomar decisiones acertadas y actuar con eficacia. Sin una formación continua y sin contrastar los conocimientos con la práctica, la experiencia puede convertirse en inercia y los métodos que antes dieron buenos resultados pueden terminar siendo obstáculos.



Al valorar positivamente la combinación de estudios especializados, debates y trabajo de campo, To Lam señaló que el programa no debe limitarse a una transmisión unidireccional de conocimientos ni convertirse en un mero trámite. Debe constituir un espacio de intercambio franco y diálogo profundo, donde la teoría se vincule con la práctica y los conocimientos y experiencias se contrasten con los nuevos desafíos del país.



El valor del programa, afirmó, no reside en la cantidad de información transmitida, sino en generar nuevas perspectivas, mejores decisiones y resultados más eficaces.



El máximo dirigente pidió a los participantes llevar al aula los problemas más complejos que afrontan los sectores y localidades bajo su responsabilidad, contrastarlos con nuevos conocimientos y experiencias y determinar qué debe mantenerse, qué necesita ajustes y qué requiere decisiones firmes.



También los instó a compartir abiertamente tanto las experiencias exitosas como aquellas que no hayan dado los resultados esperados, analizar sus causas y extraer lecciones. Cada participante debe ser, al mismo tiempo, alumno y contribuyente de conocimientos, de modo que el intercambio permita ampliar la visión, fortalecer la unidad y mejorar la coordinación entre los distintos niveles y sectores.



Después del curso, cada participante deberá seleccionar problemas concretos para revisar sus enfoques, métodos de trabajo, procesos de toma de decisiones y mecanismos de implementación, además de establecer hábitos de actualización de conocimientos y recepción de comentarios dentro de su organismo o unidad.



La aplicación efectiva de los conocimientos adquiridos, subrayó To Lam, debe ser el principal indicador para evaluar el programa. Una vez concluido el curso, deben producirse cambios y resultados concretos en el trabajo.



Pidió a la Comisión de Organización del Comité Central, a la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y a los organismos pertinentes organizar el programa de manera seria, científica y práctica; actualizar los nuevos problemas y recopilar las opiniones valiosas para contribuir a la formulación de políticas y al perfeccionamiento de las orientaciones del Partido y del Estado.



Asimismo, instó a seguir renovando los contenidos y métodos de formación de los cuadros de nivel estratégico, supervisar la aplicación de los conocimientos adquiridos y utilizar los resultados prácticos como base para mejorar los futuros programas.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, asiste al evento. (Foto: VNA)



En representación del Comité Directivo del programa, el miembro del Buró Político y director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Doan Minh Huan, afirmó que las orientaciones de To Lam serán concretadas durante todo el proceso de organización, garantizando el cumplimiento de las normas y reglamentos establecidos.



Cada tema será digitalizado y vinculado a la identificación de cada participante, junto con un sistema de materiales de estudio para su consulta antes, durante y después del curso. Sobre esta base, la Comisión de Organización del Comité Central y la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh avanzarán en la construcción de un ecosistema de autoaprendizaje, actualización permanente y formación durante toda la vida.



Doan Minh Huan pidió a los participantes organizar adecuadamente sus tareas laborales para asistir de forma plena y seria a las actividades del programa, potenciar el autoaprendizaje y la investigación, participar activamente en los intercambios y vincular estrechamente los contenidos con la práctica profesional.



Inmediatamente después de la ceremonia inaugural, To Lam impartió personalmente el tema central del programa, titulado “Liderazgo estratégico en la nueva era con visión centenaria - pensamiento innovador - creación del desarrollo - gestión de la implementación”./.