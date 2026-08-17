Vietjet lanzará ruta directa Ciudad Ho Chi Minh-Colombo

Hanoi (VNA)- Vietjet inaugurará, el 18 de agosto, una ruta directa entre Ciudad Ho Chi Minh y Colombo (Sri Lanka), creando una nueva conexión entre Vietnam y el sur de Asia y facilitando los viajes, el turismo y el comercio entre ambos países.



La aerolínea operará tres vuelos de ida y vuelta semanales en esta ruta, reduciendo significativamente el tiempo de viaje entre Vietnam y Sri Lanka al eliminar la necesidad de hacer escala en un tercer país.



A través de Ciudad Ho Chi Minh, un importante centro económico, comercial y aéreo de Vietnam, los pasajeros de Sri Lanka también podrán conectar con destinos de la red de vuelos de Vietjet en el sudeste asiático, Australia, China, Japón y Corea del Sur.



La nueva ruta también ofrecerá a los turistas y empresarios vietnamitas una opción más conveniente para acceder a Sri Lanka, un mercado y destino turístico cada vez más atractivo en el sur de Asia.



Se espera que este servicio directo impulse los lazos turísticos, comerciales y de inversión entre Vietnam y Sri Lanka, a medida que ambos países fortalecen su conectividad económica y los intercambios entre sus ciudadanos.



Colombo es un importante centro marítimo y comercial en el Océano Índico, mientras que Ciudad Ho Chi Minh constituye una puerta de entrada económica clave a Vietnam y el Sudeste Asiático.



La ruta Ciudad Ho Chi Minh-Colombo también representa un nuevo hito en la expansión de Vietjet en el mercado del sur de Asia, tras sus esfuerzos por fortalecer la conectividad con países de toda la región.



Se espera que la incorporación de Sri Lanka a su red contribuya a incrementar el flujo de pasajeros entre el sur y el sudeste asiático, satisfaciendo así la creciente demanda de viajes entre ambas regiones./.





VNA