Provincias de Quang Tri y Khanh Hoa amplían su conectividad con nueva ruta aérea

Quang Tri, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la provincia central de Quang Tri recibió hoy el primer vuelo procedente de la provincia de Khanh Hoa que aterrizó en el aeropuerto de Dong Hoi, marcando el inicio oficial de la ruta directa Cam Ranh–Dong Hoi, operada por Sun PhuQuoc Airways.



Este trayecto establecerá un importante enlace aéreo entre Quang Tri y la costa centro-sur, al tiempo que impulsará el comercio, la inversión y el turismo entre ambas localidades.



Según el itinerario, Sun PhuQuoc Airways operará tres vuelos de ida y vuelta a la semana en la ruta Cam Ranh–Dong Hoi: los martes, viernes y domingos. La aerolínea también opera actualmente un servicio diario de ida y vuelta entre Dong Hoi y Hanoi.



El Comité Popular de Quang Tri destacó que la puesta en marcha de la ruta Cam Ranh–Dong Hoi ofrecerá a los residentes y turistas una opción de viaje más cómoda entre ambas localidades, ampliando al mismo tiempo la conectividad de Quang Tri con los mercados de la región centro-sur y con importantes centros económicos y turísticos. La ruta también facilitará a la provincia el acceso a los flujos de visitantes internacionales, creando condiciones favorables para promover su turismo y sus productos, así como para atraer inversiones.



El nuevo servicio aéreo permitirá a las empresas de ambas provincias intensificar sus reuniones, realizar estudios de mercado, buscar socios y desarrollar programas de cooperación en materia de inversión, comercio y servicios. Asimismo, sentará las bases para una promoción comercial y de productos más eficaz, así como para fomentar las redes empresariales entre Quang Tri, Khanh Hoa y otras localidades del centro-sur.



En el ámbito turístico, se considera que Quang Tri y Khanh Hoa poseen un potencial altamente complementario. Mientras que Khanh Hoa es famosa por su turismo de costa e islas, sus complejos turísticos y su amplia oferta de servicios para visitantes internacionales, Quang Tri destaca por sus valores histórico, cultural y ecológico, así como por la exploración de la naturaleza, especialmente sus sistemas de cuevas y el sitio del Patrimonio Natural de la Humanidad de Phong Nha-Ke Bang.



La conexión aérea directa permitirá a las empresas turoperadoras desarrollar circuitos interregionales que combinen vacaciones de playa e isla con experiencias relacionadas con el patrimonio, la historia y la naturaleza, contribuyendo así a diversificar la oferta turística y a fomentar estancias más prolongadas.



En los primeros seis meses del año, Khanh Hoa recibió alrededor de 11,9 millones de visitantes, incluidos 4,6 millones de llegadas internacionales, lo que supone un aumento interanual del 66,1%. Esto se considera una fuente potencial de visitantes para que Quang Tri intensifique la promoción de sus productos turísticos distintivos, amplíe sus mercados y atraiga a más turistas./.

VNA