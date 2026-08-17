Máximo dirigente vietnamita visita Academia de Ingeniería y Tecnología de la Seguridad

Bac Ninh, Vietnam (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, visitó y mantuvo hoy una sesión de trabajo con la Academia de Ingeniería y Tecnología de la Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, en la provincia de Bac Ninh.



La visita tuvo lugar con motivo del 81.º aniversario de la fundación de la Fuerza de Seguridad Pública Popular y del 21.º Día de Todo el Pueblo para la Protección de la Seguridad Nacional.



To Lam reconoció y elogió los logros obtenidos por la Academia y por las distintas generaciones de dirigentes, profesores, trabajadores y alumnos a lo largo de su proceso de construcción y desarrollo.



Al destacar el rápido avance de la ciencia y la tecnología, especialmente de la inteligencia artificial, las tecnologías digitales y los macrodatos, y su profundo impacto en todos los ámbitos, pidió a la Academia fijarse metas más ambiciosas y lograr avances.



Instó a la institución a dominar y liderar de manera proactiva el desarrollo de tecnologías de seguridad, con el objetivo de convertirse en un centro de formación, investigación científica e innovación de alcance nacional, regional e internacional.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)





El dirigente subrayó la necesidad de definir claramente la visión, la posición y la misión de la Academia en la nueva era.



El paso de Escuela a Academia, señaló, no debe limitarse a un cambio de denominación o de modelo organizativo, sino que debe generar una transformación sustancial acorde con las tendencias de la educación superior moderna, vinculando estrechamente la formación con la investigación científica, la aplicación y transferencia de tecnología y la innovación.



La Academia debe convertirse en un pilar estratégico para el sector de la Seguridad Pública y para el país en la formación de recursos humanos altamente cualificados, así como en el dominio y desarrollo de tecnologías de seguridad.



También deberá situarse a la vanguardia en la investigación, aplicación y transferencia de productos científicos y técnicos destinados a garantizar la seguridad, el orden público y el desarrollo sostenible.



To Lam exigió a la Academia liderar la implementación de las resoluciones sobre avances en educación y formación, ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y la Estrategia de Seguridad Nacional.



En este sentido, pidió renovar de manera profunda los programas, contenidos y métodos de enseñanza con un enfoque orientado al desarrollo de competencias, reforzando la práctica, la experimentación, la simulación y la resolución de problemas reales. Asimismo, instó a promover la formación de talentos, los programas avanzados, la enseñanza en inglés y la cooperación internacional.



Las actividades de investigación científica, añadió, deben pasar de proyectos aislados a grandes programas y misiones vinculados a las necesidades de garantizar la seguridad y el orden público, la transformación digital y el desarrollo de la industria de la seguridad, con orientación hacia la aplicación, la transferencia tecnológica y la creación de productos concretos.



Al mismo tiempo, debe fortalecerse la cooperación entre la Academia, las unidades operativas, las fuerzas de Seguridad Pública locales, los centros de investigación y las empresas, de modo que las necesidades de la práctica orienten la investigación y sus resultados puedan aplicarse rápidamente.



El secretario general y presidente del Estado pidió concentrar los esfuerzos en el desarrollo de especialidades, programas de formación y líneas de investigación vinculadas a las tecnologías estratégicas nacionales, dando prioridad a los ámbitos de importancia directa para la protección de la seguridad nacional.



Este desarrollo debe responder a cuatro exigencias: construir un sistema teórico sobre la ciencia, la ingeniería y la tecnología de la seguridad; investigar, desarrollar, aplicar y transferir tecnologías; formar recursos humanos altamente cualificados en tecnologías clave y estratégicas; y dominar las tecnologías fundamentales e impulsar la incubación de productos tecnológicos para la seguridad.



To Lam también señaló que la construcción de un equipo sólido de dirigentes, docentes, científicos y expertos altamente cualificados constituye un avance decisivo.



Para ello, consideró necesario establecer mecanismos destinados a atraer y aprovechar el talento, concentrar las inversiones en áreas prioritarias y generar nuevas capacidades en materia de formación, investigación y dominio tecnológico, evitando la dispersión de recursos y el despilfarro.



Propuso que el Gobierno, los organismos del Partido, los ministerios y sectores competentes, las universidades y los institutos de investigación cooperen con el Ministerio de Seguridad Pública para convertir la Academia en una institución nacional clave para la formación y la investigación en tecnologías de seguridad, perfeccionando mecanismos, políticas y recursos específicos e impulsando la cooperación tanto nacional como internacional./.

