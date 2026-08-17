Ley de Desarrollo Urbano abrirá espacio a nuevos polos de crecimiento en Vietnam

Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam examinó hoy el proyecto de Ley de Desarrollo Urbano, haciendo hincapié en la necesidad de ampliar el espacio de desarrollo para las ciudades con gran potencial y evitar que las limitaciones normativas hagan perder oportunidades para crear nuevos motores de crecimiento.



Durante la sesión, el presidente del Parlamento, Tran Thanh Man, remarcó que el mencionado proyecto de legislación fue concebido inicialmente para su aplicación en Ciudad Ho Chi Minh y posteriormente amplió su ámbito a otras urbes, incorporando además diversos contenidos a la propuesta legislativa.



En cuanto a las disposiciones relativas al Centro Financiero Internacional (CFI), el dirigente afirmó que la Resolución N.º 222/2025/QH15 de la Asamblea Nacional sobre el establecimiento de ese establecimiento en Vietnam mantiene plenamente su vigencia. Destacó asimismo que la resolución tiene un amplio alcance y permite al Gobierno promulgar decretos con disposiciones diferentes de las leyes vigentes para garantizar su implementación.



Por ello, en caso de incorporar el CFI al proyecto de Ley de Desarrollo Urbano, será necesario delimitar claramente el ámbito de aplicación de esta legislación en relación con la Resolución N.º 222/2025/QH15.



En este sentido, expllicó que dicha resolución regulará la organización, el funcionamiento y las políticas específicas del CFI, mientras que la Ley de Desarrollo Urbano establecerá las normas relativas al espacio, las infraestructuras y las condiciones de desarrollo urbano vinculadas con el Centro.



El líder parlamentario subrayó que el diseño normativo debe garantizar la estabilidad de la Resolución N.º 222/2025/QH15 y evitar la creación de un marco regulatorio superpuesto para el CFI. Al mismo tiempo, consideró necesario ampliar el margen de desarrollo de las ciudades con potencial, evitando que las disposiciones legales obstaculicen la creación de nuevos motores de crecimiento, especialmente en un contexto que exige mantener un ritmo de expansión de dos dígitos.



Respecto a las zonas urbanas ganadas al mar, Thanh Man pidió a los organismos competentes elaborar un informe para someterlo a consideración de las autoridades correspondientes.



En relación con el CFI, Nguyen Thi Hong, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, señaló que el Artículo 23 del proyecto de Ley y las disposiciones de la Resolución N.º 222/2025/QH15 regulan ámbitos diferentes y complementarios, con el objetivo de respaldar el desarrollo de urbes con un estatus especial, como Ciudad Ho Chi Minh.



La subtitular respaldó asimismo el informe del Gobierno, que establece como principio general la creación de un único centro con dos sedes, lo que requiere un marco uniforme de organización, gestión y supervisión. A su juicio, establecer el CFI en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang no significa aplicar mecanismos financieros diferentes, sino aprovechar al máximo las fortalezas y ventajas comparativas de las dos ciudades.



Por su parte, Nguyen Khac Dinh, vicepresidente de la Asamblea Nacional, valoró el trabajo realizado por el Gobierno, el órgano encargado de presentar el proyecto y de su evaluación, al haber elaborado en un breve período un informe exhaustivo sobre la explicación, recepción y modificación del proyecto de ley, dando respuesta detallada a las opiniones formuladas por los diputados y los distintos organismos.



Destacó la necesidad de que los órganos pertinentes mantengan una estrecha coordinación para seguir perfeccionando el texto y garantizar una redacción con un alto nivel de abstracción, de modo que la ley conserve su vigencia y sea aplicable a largo plazo.



Asimismo, pidió evitar que las disposiciones destinadas a facilitar la aplicación en un determinado ámbito generen obstáculos en otros, o que la solución de necesidades inmediatas comprometa la seguridad jurídica en el futuro.



El mismo día, el Comité Permanente del Parlamento formuló sus observaciones sobre el proyecto de Resolución que sustituirá a la Resolución N.º 96/2019/QH14 de la Asamblea Nacional, relativa a la prevención y lucha contra la delincuencia y las infracciones de la ley, así como a las actividades de la Fiscalía Suprema Popular, el Tribunal Supremo Popular y la ejecución de sentencias./.

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