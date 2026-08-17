Resolución busca impulsar el potencial de comunidad vietnamita en el extranjero

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Resolución N.º 23-NQ/TW del Buró Político, fechada el 2 de agosto de 2026 y centrada en los asuntos de los vietnamitas en el extranjero, ha despertado un amplio consenso, confianza y entusiasmo entre las comunidades vietnamitas de todo el mundo.



Los vietnamitas con fuertes vínculos con Ciudad Ho Chi Minh han expresado su plena confianza en las políticas del Partido y del Estado, al tiempo que han planteado propuestas concretas y viables para contribuir a llevar la resolución a la práctica.



La resolución supone un importante cambio de enfoque estratégico al definir, por primera vez, a los más de 6,5 millones de vietnamitas residentes en el extranjero como un "recurso estratégico" para la construcción, el desarrollo y la defensa nacional. Para muchos miembros de la diáspora, esto supone pasar de ser destinatarios de políticas de apoyo y movilización a convertirse en actores que "acompañan y cofundan" mecanismos para impulsar el desarrollo del país.



Nguyen Thanh Liem, presidente de la Asociación de Vietnamitas en la provincia de Chungnam y vicepresidente de la Asociación de Vietnamitas en Corea del Sur, afirmó que el concepto de "acompañar" fue el que más le llamó la atención. A su juicio, la Resolución N.º 23 abre la puerta a que los vietnamitas en el extranjero participen activamente en la construcción del futuro del país, en lugar de limitarse a recibir apoyo.



En la misma línea, Danny Vo, miembro del Comité del Frente de la Patria de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh y vicepresidente de la Asociación de Empresas Vietnamitas en el Extranjero (BAOOV), destacó especialmente que la resolución reconozca a la comunidad vietnamita en el exterior como un "recurso estratégico". Señaló que no se trata solo de un cambio de terminología, sino de una transformación profunda de su papel: de una comunidad a la que se moviliza y presta apoyo a un socio que participa activamente en el desarrollo nacional.



Desde la perspectiva de un empresario vietnamita en el extranjero, Dinh Vinh Cuong - líder empresarial vietnamita en Japón y presidente del Club de Conexión de Empresarios Vietnamitas e Internacionales- señaló que el potencial de los más de 6,5 millones de vietnamitas residentes en más de 130 países y territorios va mucho más allá de las remesas y las inversiones financieras. La comunidad cuenta también con miles de expertos, científicos, empresarios, ingenieros y jóvenes profesionales que trabajan en algunos de los principales centros económicos y tecnológicos del mundo.

Dinh Vinh Cuong, empresario vietnamita en Japón, presidente del Club de Conexión de Empresarios Vietnamitas e Internacionales y director de 365 Group Co., Ltd., propone soluciones para llevar la Resolución 23 a la práctica. Foto: VNA

Dinh Vinh Cuong destacó que la resolución pone especial énfasis en atraer y conectar a los intelectuales y talentos vietnamitas en el extranjero en ámbitos estratégicos como los semiconductores, la inteligencia artificial (IA), la transformación digital y la biotecnología. Ciudad Ho Chi Minh, donde cerca de tres millones de vietnamitas en el extranjero mantienen vínculos familiares o de origen, se encuentra en una posición especialmente favorable para poner en práctica la resolución. La ciudad cuenta con un enorme potencial en capital, conocimientos, tecnología, mercados y redes internacionales, y aspira a consolidarse como un centro económico, financiero, tecnológico y de innovación competitivo a escala mundial.



No obstante, los representantes de la comunidad vietnamita en el extranjero advirtieron que convertir la resolución en resultados concretos exigirá un cambio de mentalidad y de enfoque, tanto por parte de las autoridades como de la propia diáspora. Instaron a los vietnamitas en el exterior a dejar de centrarse únicamente en qué políticas de apoyo pueden recibir y preguntarse también qué pueden aportar al país de origen, ya sea mediante tecnología, inversiones, nuevos mercados o redes internacionales de expertos.



Entre las propuestas planteadas, Nguyen Thanh Liem sugirió que Ciudad Ho Chi Minh establezca un organismo especializado en asuntos relacionados con los vietnamitas en el extranjero, dependiente del Comité Popular municipal, que actúe como punto de referencia para recibir y poner en marcha iniciativas de cooperación. Dinh Vinh Cuong, por su parte, propuso crear una "ventanilla única para los recursos de los vietnamitas en el extranjero" que conecte a los organismos encargados de la inversión, la ciencia y la tecnología, las finanzas, el comercio y los asuntos exteriores.



Asimismo, propusieron que la ciudad identifique los principales retos que enfrenta en áreas como la inteligencia artificial, la fabricación de semiconductores, el transporte inteligente, la logística ecológica, las energías renovables, las finanzas internacionales, la salud y la educación, e invite a expertos vietnamitas residentes en el extranjero a colaborar en su solución. También plantearon crear una plataforma digital que conecte a expertos, empresarios y científicos vietnamitas en el exterior con Ciudad Ho Chi Minh, así como organizar periódicamente un foro en la ciudad dirigido a esta comunidad.



Dinh Vinh Cuong propuso además establecer espacios de prueba o entornos controlados (sandboxes) que permitan ensayar, perfeccionar y comercializar nuevas tecnologías -como la IA, los vehículos autónomos, las soluciones fintech y las herramientas de la economía digital- dentro de marcos jurídicos adecuados y con mecanismos apropiados de gestión de riesgos./.