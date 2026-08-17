Vietnam y Camboya intensifican búsqueda y repatriación de restos de mártires

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Vietnam y Camboya acordaron intensificar la coordinación para buscar, recuperar y repatriar los restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas fallecidos en Camboya durante la guerra, pese a las crecientes dificultades para localizar sus lugares de enterramiento.

El acuerdo fue alcanzado durante la 25.ª reunión de los comités especializados de los Gobiernos de Vietnam y Camboya, celebrada en Ciudad Ho Chi Minh del 16 al 20 de agosto para revisar la cooperación bilateral en esta labor.

La delegación vietnamita estuvo encabezada por el coronel general Le Quang Minh, subjefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam y vicepresidente permanente del comité vietnamita, mientras que la parte camboyana fue presidida por el general Pol Sareoun, asesor principal del Rey de Camboya y presidente del comité de su país.

En la reunión, ambas partes valoraron positivamente los resultados alcanzados desde la 24.ª reunión. Pese a que la información sobre los lugares de enterramiento es cada vez más escasa, las labores de búsqueda y recuperación continúan. Durante la temporada seca 2025-2026, los equipos vietnamitas recuperaron los restos de 850 mártires.

Para la temporada seca 2026-2027, ambas partes acordaron mantener las labores de búsqueda y repatriación mientras exista información sobre los lugares donde puedan encontrarse los restos. Vietnam continuará desplegando 11 equipos de búsqueda y recuperación en las provincias y ciudades camboyanas.

Los dos países también intensificarán las campañas de sensibilización y animarán a sus poblaciones a proporcionar información sobre los soldados vietnamitas caídos y sus tumbas. Asimismo, fortalecerán el intercambio de delegaciones, la recopilación y verificación conjunta de datos y los estudios de campo para evaluar la cooperación entre los organismos locales y los equipos de búsqueda.

El coronel general Le Quang Minh en la cita (Fuente: VNA)

Los comités acordaron además encargar a sus organismos permanentes la elaboración de nuevas medidas para mejorar la eficacia de las operaciones y reforzar la coordinación en la recopilación de información sobre los soldados voluntarios y expertos vietnamitas fallecidos en Camboya.

En paralelo, ambas partes coordinarán la reparación y conservación de los monumentos a la amistad Vietnam-Camboya situados en territorio camboyano, garantizando su gestión y utilización adecuadas de acuerdo con las normativas nacionales y las costumbres locales.

También facilitarán las visitas de delegaciones nacionales e internacionales a estos lugares, contribuyendo a fortalecer los vínculos entre los Gobiernos, las fuerzas armadas y los pueblos de ambos países.

Con autorización del Primer Ministro vietnamita, el jefe de la delegación del país entregó al comité camboyano la ayuda financiera del Gobierno de Vietnam correspondiente a 2026.

En un contexto de amistad tradicional, buena vecindad y cooperación integral y sostenible, los organismos competentes de ambos países reafirmaron su compromiso de mantener una estrecha coordinación para avanzar en la búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de los soldados voluntarios y expertos vietnamitas fallecidos en Camboya, respondiendo a las aspiraciones de sus familiares y de los pueblos de ambos países./.

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