Mundial de Pickleball 2026 arranca en la ciudad vietnamita de Da Nang

Da Nang, Vietnam (VNA) - La Copa Mundial de Pickleball Heineken 2026 celebró la víspera su sorteo oficial en la ciudad central de Da Nang, dando inicio a una competición internacional que reunirá a más de 5.000 atletas de 81 países y territorios.



En la categoría nacional participan 156 equipos, distribuidos en las divisiones Open, Senior, Master, Junior y Kids. Vietnam quedó encuadrado en el Grupo A de las categorías Open, Master, Junior y Kids.



El torneo contará con la participación de destacados jugadores de los circuitos PPA y APP, junto con los mejores competidores vietnamitas e internacionales, entre ellos Ly Hoang Nam, Phuc Huynh, Truong Vinh Hien, Sophia Phuong Anh y Sophia Huynh Tran.



Entre las figuras internacionales confirmadas para el evento destacan Roos van Reek, de Países Bajos; Quang Duong, Jack Munro, Vivian Glozman y Bobbi Oshiro, de Estados Unidos; Jack Wong, de Hong Kong (China); Nicola Schoeman, de Australia; Harsh Mehta, de India; y Jay Devilliers, de Francia.



El vicepresidente permanente del Consejo Popular de la ciudad, Tran Phuoc Son, afirmó que el evento será mucho más que una competición deportiva, ya que ofrecerá una plataforma para que atletas, aficionados y miembros de la comunidad internacional del pickleball compitan, establezcan vínculos y compartan su pasión por este deporte.



El torneo también incluirá programas de entrenamiento, un foro sobre deporte y tecnología, el World Market y actividades dirigidas a jóvenes atletas, empresarios, celebridades y líderes de opinión (KOL).



La Copa Mundial de Pickleball Heineken 2026 se celebrará del 30 de agosto al 6 de septiembre en el Palacio de Deportes Tien Son, la Villa Deportiva Tuyen Son y otras pistas y clubes del centro de Da Nang. La ceremonia inaugural está prevista para el 2 de septiembre./.

VNA