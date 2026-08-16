Vietnam vence 2-0 a Malasia y acaricia la final de la Copa ASEAN

Hanoi (VNA) — La selección de Vietnam derrotó hoy por 2-0 a Malasia en Kuala Lumpur, en el partido de ida de las semifinales de la Copa ASEAN 2026, y tomó ventaja de cara al encuentro de vuelta, que se disputará el 19 de agosto en Hanoi.

Vietnam comenzó el partido con iniciativa y generó algunas ocasiones, aunque Malasia fue recuperando el control y puso en dificultades a la defensa visitante. Cuando todo apuntaba a un empate sin goles al descanso, el delantero Xuan Son anotó en el tiempo añadido de la primera mitad tras un preciso centro de Tien Anh.

En la segunda parte, Malasia intentó buscar el empate, mientras Vietnam optó por una estrategia de defensa y contraataque.

En el partido (Foto: VNA)

En el minuto 61, el portero Patrik Le Giang recibió inicialmente una tarjeta roja tras una salida para cortar un ataque malasio. Sin embargo, después de revisar la jugada mediante el VAR, el árbitro anuló la expulsión y Vietnam continuó con 11 jugadores.

Vietnam resistió la presión local y amplió su ventaja en el minuto 86. Quang Hai filtró un pase para el delantero Dinh Bac y, en un intento de despeje, el defensa malasio Faris Danish terminó enviando el balón a su propia portería.

Con el triunfo por 2-0 como visitante, Vietnam afrontará el partido de vuelta, el próximo 19 de agosto en el estadio Mỹ Đình de Hanoi, con una ventaja considerable y una gran oportunidad de clasificarse para la final./.