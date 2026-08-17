Jazz, patrimonio y festivales impulsan la proyección cultural de Vietnam

Hanoi (VNA) - En cumplimiento de la Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, diversas provincias y ciudades del país despliegan una amplia variedad de actividades culturales y artísticas innovadoras, contribuyendo a preservar, promover y difundir los valores de la nación, al tiempo que fortalecen los intercambios internacionales.



El ritmo del jazz conecta a Hanoi con el mundo



El Festival Internacional de Jazz de Hanoi 2026 - Hanoi Jazztival 2026, bajo el lema “Jazz de Hanoi - Melodías sin fronteras”, se celebrará del 17 al 19 de septiembre en la capital, reuniendo a destacados artistas y bandas de numerosos países para promover el intercambio, la cooperación y el desarrollo de las redes de jazz entre Vietnam y la comunidad internacional.



El Hanoi Jazztival 2026 será también el punto de partida de una serie de eventos artísticos internacionales que la capital está consolidando, junto con el Festival Thang Long - Hanoi, los festivales Cultural Mundial, de Teatro de Hanoi Ampliado y el Internacional de Cine de Hanoi. El programa incluye actividades como una exposición, seminarios sobre el tema y conciertos.



En este marco, la Orquesta Juvenil de Asia (AYO), integrada por más de 100 jóvenes músicos y artistas de distintos países y territorios asiáticos, ofrecerá dos conciertos en el Teatro Ho Guom de Hanoi como parte del programa “La Orquesta Juvenil de Asia interpreta obras maestras clásicas”.



La presencia de la orquesta contribuirá a tender un puente entre los talentos musicales vietnamitas y la joven comunidad artística regional, creando oportunidades para que los intérpretes del país intercambien experiencias, amplíen sus conocimientos y se desarrollen en un entorno artístico internacional.



Línea de defensa del río Nhu Nguyet por erigirse en reliquia nacional especial



En Bac Ninh, el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia organizó un seminario científico para promover la conservación y puesta en valor del sistema de reliquias de la línea de defensa del río Nhu Nguyet.



El encuentro se centró en el intercambio de opiniones, la aportación de documentación y la evaluación integral de los valores históricos y culturales de la línea de defensa del río Nhu Nguyet, una importante obra militar vinculada a la resistencia contra los invasores de la dinastía china Song entre 1075 y 1077, bajo el mando del héroe nacional Ly Thuong Kiet.



En el seminario científico para promover la conservación y puesta en valor del sistema de reliquias de la línea de defensa del río Nhu Nguyet. (Foto: VNA)



Casi un milenio después, en el territorio de Bac Ninh y las localidades limítrofes todavía se conservan numerosos monumentos, sitios históricos y vestigios arqueológicos, junto con un rico patrimonio cultural inmaterial.



En la ocasión, se inauguró la exposición temática “De la tierra de Quan Ho a la prisión de Con Dao - Un alma leal”. La muestra presenta documentos, imágenes y objetos relacionados con la tradición patriótica y revolucionaria de la región, contribuyendo a la educación en valores y a la difusión del legado histórico.



Amplias actividades en el Festival Internacional de Canto y Danza Folclórica 2026



Con exhibiciones de globos aerostáticos y una serie de actividades culturales, artísticas y turísticas previstas para finales de agosto y principios de septiembre, el Festival Internacional de Canto y Danza Folclórica 2026 promete convertirse en uno de los principales atractivos de la temporada turística de la provincia de Dien Bien.



El evento permitirá a Dien Bien continuar promoviendo la imagen de una provincia de profunda tradición histórica, rica diversidad cultural, carácter hospitalario y gran potencial de desarrollo. Asimismo, contribuirá a difundir los valores culturales característicos de sus diferentes grupos étnicos mediante la música, el canto y la danza folclóricos, las vestimentas tradicionales, la gastronomía y las actividades comunitarias.



Desde los ritmos del jazz contemporáneo hasta la música clásica, y desde los festivales de marcada identidad cultural hasta los esfuerzos por conservar y poner en valor el patrimonio, las actividades desplegadas por las localidades están aportando nueva vitalidad a la vida cultural.



De esta manera, el espíritu de la Resolución N.º 80-NQ/TW se concreta progresivamente, convirtiendo la cultura en un recurso endógeno y en un motor del desarrollo sostenible y de la integración internacional de Vietnam./.