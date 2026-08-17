Política

Presidente parlamentario vietnamita recibe al dirigente partidista mexicano

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy en Hanoi al coordinador nacional del Partido del Trabajo (PT) de México, Alberto Anaya Gutiérrez, quien se encuentra de visita de trabajo en el país.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibe al coordinador nacional del Partido del Trabajo (PT) de México, Alberto Anaya Gutiérrez. (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibe al coordinador nacional del Partido del Trabajo (PT) de México, Alberto Anaya Gutiérrez. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy en Hanoi al coordinador nacional del Partido del Trabajo (PT) de México, Alberto Anaya Gutiérrez, quien se encuentra de visita de trabajo en el país.

En sus palabras, Tran Thanh Man ofreció una visión general del desarrollo socioeconómico del país y los objetivos de desarrollo nacional establecidos por el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), tras destacar el gran significado de la visita de Alberto Anaya Gutiérrez.

El presidente parlamentario reafirmó el importante papel de la Asamblea Nacional de Vietnam en el impulso de la reforma institucional, el perfeccionamiento del sistema jurídico y el establecimiento de un marco legal coherente para satisfacer las necesidades de desarrollo de la nación indochina en la nueva etapa de desarrollo.

El dirigente valoró la cooperación entre Vietnam y México a través de los canales del Partido, del Estado y de los intercambios entre pueblos, y expresó su satisfacción por los avances positivos en las relaciones bilaterales —particularmente en los ámbitos de la economía, el comercio y la inversión—, los cuales han convertido a México en el principal socio comercial de Vietnam en América Latina.

Al afirmar que Vietnam otorga gran importancia al papel y la posición de México en América Latina, expresó su confianza en que los dos países promuevan aún más sus nexos de amistad tradicionales y cooperación integral, en beneficio de los pueblos y por la paz, la estabilidad, la colaboración y el desarrollo en la región y en el mundo.

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El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, el coordinador nacional del Partido del Trabajo (PT) de México, Alberto Anaya Gutiérrez. (Fuente: VNA)


También resaltó el papel del PT en la política mexicana y aplaudió la creación y las actividades del Grupo Parlamentario de Amistad México-Vietnam, encabezado por legisladores de dicho partido.

El fortalecimiento de las relaciones entre los dos grupos parlamentarios de amistad, así como entre las comisiones de los órganos legislativos de ambos países, contribuirá a reforzar los vínculos entre los Parlamentos y llevar los lazos Vietnam-México a un nuevo nivel, puntualizó.

A la vez, Alberto Anaya Gutiérrez expresó su profunda admiración y respeto por los inmensos e integrales logros alcanzados por Vietnam bajo el liderazgo del PCV, tanto durante el proceso de Doi Moi (Renovación) como en la lucha por la liberación del Sur y la reunificación nacional.

Además, formuló votos porque el pueblo vietnamita alcanzará sus objetivos estratégicos en la nueva era de desarrollo.

Al mismo tiempo, el visitante afirmó que el PT concede gran importancia a seguir profundizando las relaciones de amistad tradicionales y cooperación entre los Partidos, Parlamentos y los pueblos de ambos países en el futuro.

En la ocasión, las dos partes acordaron a intensificar la coordinación e impulsar el intercambio de delegaciones entre la Asamblea Nacional de Vietnam y el Senado y la Cámara de Diputados de México; compartir experiencias legislativas y prácticas operativas entre las comisiones parlamentarias y promover el papel de los grupos de amistad parlamentaria de ambos países./.

VNA
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