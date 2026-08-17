Día de la Familia de la ASEAN 2026 fortalece lazos comunitarios

Nueva York (VNA) – El Día de la Familia de la ASEAN 2026 se celebró recientemente en las afueras de Nueva York, reuniendo a embajadores, jefes de misión, funcionarios y miembros del personal de las misiones permanentes ante las Naciones Unidas (ONU) y de los Consulados Generales de los países miembros de la ASEAN en esta ciudad estadounidense, junto con sus familiares.

Cabe destacar que esta fue la primera vez que Timor-Leste participó en el evento como miembro de pleno derecho de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Los participantes disfrutaron de diversas actividades culturales y deportivas, así como de juegos por equipos. Estas actividades brindaron una oportunidad para intercambiar, estrechar vínculos y promover la amistad entre funcionarios, empleados y familiares de los países de la ASEAN.

El embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU, junto con funcionarios y sus familiares, participó en las actividades.

La gastronomía fue otro de los atractivos del Día de la Familia de la ASEAN. Cada país participante presentó platos y bebidas tradicionales, creando una muestra vibrante de la diversidad cultural y las identidades de la región. El puesto de Vietnam atrajo especial atención con una selección de especialidades populares del país, entre ellas sopa de fideos con carne de res, rollitos de primavera fritos, rollitos de primavera frescos, café helado con leche y té con limón, ofreciendo a los visitantes una muestra de la singular gastronomía vietnamita.

Este evento anual contribuye a fortalecer la amistad, la solidaridad y el sentido de comunidad entre los Estados miembros de la ASEAN, al tiempo que promueve la imagen de una Comunidad regional unida y cohesionada, que abraza el espíritu de “unidad en la diversidad”. El Día de la Familia de la ASEAN se celebra en distintas ciudades del mundo donde los Estados miembros del bloque mantienen misiones diplomáticas./.

​