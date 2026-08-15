Indonesia eleva a 38 los muertos por terremoto en Flores

Yakarta (VNA) - Al menos 38 personas murieron y unas 2.000 fueron evacuadas tras el terremoto de magnitud 7,7 registrado este 15 de agosto frente a la isla de Flores, en el este de Indonesia. Las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas ante el riesgo de nuevas réplicas y un posible tsunami.



Suharyanto, jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB), informó que otras 13 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad y 11 con lesiones leves.



El sismo se produjo durante la mañana frente a Flores, cerca de la localidad de Mbay, en el distrito de Nagekeo, provincia de Nusa Tenggara Oriental, y fue seguido por varias réplicas de gran intensidad. Numerosas viviendas y otras construcciones resultaron dañadas, mientras que varios tramos de carretera quedaron bloqueados o incomunicados debido a deslizamientos de tierra.



Las autoridades continúan evaluando la magnitud de los daños, mientras equipos de rescate trabajan en las zonas afectadas para localizar a posibles víctimas y supervivientes y determinar si aumenta el número de afectados.



Tras el terremoto, las autoridades emitieron una alerta de tsunami para varias zonas, que posteriormente fue levantada. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) instó a la población a mantener la vigilancia ante la posibilidad de nuevas réplicas.



El terremoto también provocó la cancelación de numerosos vuelos con destino a la provincia de Nusa Tenggara Oriental.



Indonesia se encuentra en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, una zona caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica. Flores ya fue afectada en 1992 por un terremoto de magnitud 7,7 que desencadenó un tsunami y causó alrededor de 2.500 muertes./.

VNA