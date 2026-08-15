Indonesia prevé reducir la pobreza al 6-6,5% en 2027

Yakarta (VNA) - El Gobierno de Indonesia se ha fijado como objetivo reducir la tasa de pobreza a entre el 6% y el 6,5% en 2027, frente al rango de 6,5%-7,5% establecido para 2026, como parte de su estrategia para impulsar el crecimiento económico y mejorar el bienestar de la población.



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, anunció esta meta durante su discurso sobre el estado de la nación y la presentación del proyecto de presupuesto estatal y las previsiones financieras para 2027, ante la Cámara de Representantes en Yakarta el 14 de agosto.



El mandatario señaló que la reducción de la pobreza constituye una de las prioridades centrales del presupuesto de 2027 y estará respaldada por un mayor crecimiento económico y un uso más eficiente de los recursos públicos.



El Gobierno también ha establecido otros objetivos socioeconómicos para 2027, entre ellos reducir la tasa de desempleo a entre el 4,30% y el 4,87%, frente al objetivo de 4,44%-4,96% previsto para 2026.



Entre las principales prioridades del presupuesto figuran asimismo garantizar la seguridad alimentaria, avanzar hacia la autosuficiencia energética e hídrica, mejorar la educación y la salud, promover la industrialización y el procesamiento de materias primas, desarrollar infraestructuras y viviendas y reforzar la capacidad de respuesta ante desastres.



El plan contempla además el fortalecimiento de la economía comunitaria y el desarrollo rural, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de empleo e ingresos y mejorar las condiciones de vida de la población.



Para respaldar estas metas, Prabowo destacó la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal integral y coherente. El Gobierno prevé optimizar los ingresos presupuestarios, reducir las pérdidas de recursos y continuar mejorando la eficiencia del gasto público.



En materia de protección social, las autoridades también buscan mejorar la precisión en la distribución de los programas de asistencia, de manera que los recursos lleguen efectivamente a los sectores que más los necesitan. Paralelamente, se impulsarán modelos de financiación innovadores y sostenibles para garantizar la continuidad de estos programas.



Con estas medidas, Indonesia busca combinar la consolidación fiscal con políticas orientadas a reducir la pobreza, mejorar los indicadores sociales y promover un crecimiento económico más inclusivo y sostenible./.

VNA