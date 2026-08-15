Internacional

Indonesia prevé reducir la pobreza al 6-6,5% en 2027

Indonesia aspira a reducir la pobreza al 6%-6,5% en 2027 mediante crecimiento económico, reforma fiscal, mayor eficiencia del gasto y programas sociales mejor focalizados.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Yakarta (VNA) - El Gobierno de Indonesia se ha fijado como objetivo reducir la tasa de pobreza a entre el 6% y el 6,5% en 2027, frente al rango de 6,5%-7,5% establecido para 2026, como parte de su estrategia para impulsar el crecimiento económico y mejorar el bienestar de la población.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, anunció esta meta durante su discurso sobre el estado de la nación y la presentación del proyecto de presupuesto estatal y las previsiones financieras para 2027, ante la Cámara de Representantes en Yakarta el 14 de agosto.

El mandatario señaló que la reducción de la pobreza constituye una de las prioridades centrales del presupuesto de 2027 y estará respaldada por un mayor crecimiento económico y un uso más eficiente de los recursos públicos.

El Gobierno también ha establecido otros objetivos socioeconómicos para 2027, entre ellos reducir la tasa de desempleo a entre el 4,30% y el 4,87%, frente al objetivo de 4,44%-4,96% previsto para 2026.

Entre las principales prioridades del presupuesto figuran asimismo garantizar la seguridad alimentaria, avanzar hacia la autosuficiencia energética e hídrica, mejorar la educación y la salud, promover la industrialización y el procesamiento de materias primas, desarrollar infraestructuras y viviendas y reforzar la capacidad de respuesta ante desastres.

El plan contempla además el fortalecimiento de la economía comunitaria y el desarrollo rural, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de empleo e ingresos y mejorar las condiciones de vida de la población.

Para respaldar estas metas, Prabowo destacó la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal integral y coherente. El Gobierno prevé optimizar los ingresos presupuestarios, reducir las pérdidas de recursos y continuar mejorando la eficiencia del gasto público.

En materia de protección social, las autoridades también buscan mejorar la precisión en la distribución de los programas de asistencia, de manera que los recursos lleguen efectivamente a los sectores que más los necesitan. Paralelamente, se impulsarán modelos de financiación innovadores y sostenibles para garantizar la continuidad de estos programas.

Con estas medidas, Indonesia busca combinar la consolidación fiscal con políticas orientadas a reducir la pobreza, mejorar los indicadores sociales y promover un crecimiento económico más inclusivo y sostenible./.

VNA
#Indonesia #la tasa de pobreza #crecimiento económico
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Indonesia diversifica las fuentes de importación de petróleo crudo

Nigeria se convirtió en el mayor proveedor de petróleo crudo de Indonesia durante el primer semestre de 2026, a medida que la economía más grande del Sudeste Asiático intensificaba sus esfuerzos por diversificar las fuentes de importación de energía, según datos de la Agencia Central de Estadística de Indonesia (BPS).

Ver más

Huynh Tan Dat, presidente de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Australia, en la entrevista. (Fuente: VNA)

Visitas de máximo dirigente vietnamita refuerzan vínculos con compatriotas en Oceanía

Las visitas de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Australia y Nueva Zelanda no solo marcan un hito en las relaciones exteriores de Vietnam con esos dos países, sino que también transmiten una percepción más clara del interés del Partido y del Estado por la comunidad de residentes connacionales en el extranjero.

La gobernadora general de Nueva Zelanda, Dame Cindy Kiro, dio la bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, para asistir a la exposición fotográfica de Fiona Pardington. (Fuente: VNA)

Vietnam y Nueva Zelanda promueven el intercambio cultural

Al continuar su agenda en Nueva Zelanda, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la gobernadora general anfitriona, Dame Cindy Kiro, asistieron a una exposición de la reconocida fotógrafa maorí Fiona Pardington en la Galería de arte contemporáneo Starkwhite.

Layton Pike, miembro del Consejo Asesor del Instituto de Políticas Australia-Vietnam (AVPI) y subdirector a cargo de Relaciones Internacionales de la Universidad RMIT, en la entrevista. (Fuente: VNA)

Vietnam y Australia abren una nueva etapa de cooperación educativa

Tras haber sido uno de los pilares fundamentales de las relaciones entre Vietnam y Australia, la cooperación educativa se encuentra ahora en el umbral de una nueva etapa, no solo en el envío de estudiantes vietnamitas al país oceánico sino también en la formación de recursos humanos de alta calidad, la realización de investigaciones conjuntas, el desarrollo tecnológico y la resolución de desafíos económicos prácticos.

Fallece presidente de Asamblea Nacional de Laos

Comunicado especial del Comité Central del PPRL de Laos

Laos declaró cinco días de duelo nacional, del 9 al 13 de agosto, para rendir homenaje a Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente de la Asamblea Nacional del país, quien falleció el 8 de agosto a causa de una grave enfermedad vascular, a los 70 años.