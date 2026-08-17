Asamblea Nacional de Vietnam impulsa reformas para mejorar el ambiente de negocios

Hanoi (VNA)-El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam se centró hoy en las explicaciones, los comentarios y las revisiones de los tres borradores de documentos, incluido el proyecto de Ley que modifica y complementa diversos artículos de diez leyes relativas a los procedimientos administrativos y las condiciones de inversión y negocios en los ámbitos de la agricultura y el medio ambiente.



En sus palabras, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Trinh Viet Hung, informó que el Gobierno ha instruido a la cartera que continúe revisando y ultimando el proyecto de ley y los documentos que detallan su implementación, con el objetivo de garantizar la coherencia y la conformidad con el sistema jurídico.



La reducción de los procedimientos administrativos y las condiciones para los negocios se lleva a cabo sobre la base de los principios de evitar interferencias en las actividades empresariales; eliminar procedimientos administrativos innecesarios o carentes de objetivos regulatorios claros; y adoptar un enfoque de gestión basado en el riesgo y en los datos, comentó.



En lo que respecta a la descentralización de la autoridad para resolver procedimientos administrativos, vinculada al fortalecimiento de la capacidad de implementación a nivel local, el Gobierno continuará instruyendo a los ministerios, sectores y localidades para que preparen con urgencia las condiciones necesarias, sobre todo emisión de documentos que detallen las normativas y técnicas; la organización de actividades de capacitación y orientación profesional y la implementación de soluciones al respecto, entre otros aspectos, comunicó.



Por su parte, al comentar sobre este asunto, el vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional, Do Van Chien, subrayó que la simplificación de los procedimientos administrativos y las actividades empresariales pretende liberar recursos, fomentar un entorno de negocios abierto e incentivar a los sectores económicos a invertir y ampliar sus operaciones.



El dirigente aclaró que esto no significa abandonar la función reguladora de los organismos estatales, sino más bien transitar hacia otras formas más adecuadas.



En consecuencia, el primer enfoque consiste en pasar de la "preinspección" a la "posinspección", reforzando así el papel de las entidades empresariales. Este solo es aplicable cuando los organismos estatales emiten los procedimientos, reglamentos y normas pertinentes.



El segundo método se basa en la autodeclaración y la responsabilidad propia, sujeto a la supervisión de las autoridades estatales, las cuales tienen la facultad de suspender cualquier etapa del proceso si detectan una infracción. Asimismo, el proceso está sujeto a la supervisión pública y de los consumidores.



En la ocasión, también analizaron el proyecto de Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Radiofrecuencias; de Ley de Telecomunicaciones; de Ley de Transacciones Electrónicas y la Ley de Transferencia de Tecnología; así como la Ley que modifica y complementa diversos artículos de la Ley de Arquitectura.



El Comité Permanente ha acordado someter esos tres borradores de documentos a la consideración y aprobación de la Asamblea Nacional, tras su revisión y perfeccionamiento de conformidad con las conclusiones oficiales de la sesión./.

VNA