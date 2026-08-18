📝Enfoque: Del Otoño de la Independencia al Otoño de las Aspiraciones de 2045

Hanoi (VNA) - Han transcurrido 81 años desde el otoño de 1945, pero el espíritu de la Revolución de Agosto sigue siendo una gran fuente de fortaleza espiritual para el pueblo vietnamita. De un país sometido a la dominación extranjera, Vietnam emergió a la luz, conquistó la independencia, defendió con firmeza la patria y fue construyendo gradualmente la posición que ocupa hoy. Ante los grandes objetivos de desarrollo fijados para 2030 y 2045, el espíritu de aquel otoño continúa impulsando a Vietnam a avanzar.



Antes de la Revolución de Agosto, el pueblo vietnamita vivía bajo la opresión del colonialismo y el fascismo. La hambruna de 1945 cobró la vida de más de dos millones de personas. En esas circunstancias, bajo el liderazgo del Partido Comunista y del Presidente Ho Chi Minh, todo el pueblo del país se levantó en una insurrección general, tomando el poder y dando nacimiento a la República Democrática de Vietnam. De una población sometida, el pueblo se convirtió en dueño de su propio país. Como señaló el Presidente Ho Chi Minh, se trató de “un cambio extremadamente trascendental en la historia de nuestro país”.

El 2 de septiembre de 1945, en la plaza Ba Dinh, el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia, proclamando el nacimiento de la República Democrática de Vietnam. Foto: VNA

Pero conquistar el poder fue solo el primer paso. El joven Gobierno revolucionario tuvo que hacer frente simultáneamente a “los enemigos del hambre, la ignorancia y la agresión extranjera”. Desde iniciativas como la “Olla de arroz para combatir el hambre” y la “Semana del Oro”, pasando por el movimiento de alfabetización para todos hasta la resistencia nacional, todo el país aunó esfuerzos para preservar la independencia. A ello siguieron nueve años de resistencia contra los colonialistas franceses y, posteriormente, casi 21 años de lucha contra el imperialismo estadounidense para salvar al país. Cerca de tres décadas de combates y sacrificios dieron lugar a la victoria en las guerras de resistencia, preservando la independencia y conduciendo definitvamente a la reunificación nacional.



Tras la guerra, el país entró en otra batalla: superar las consecuencias de la guerra, combatir la pobreza y buscar vías de desarrollo en condiciones de extrema escasez. En 1986, el Partido lanzó el proceso de Renovación, abriendo el camino para que el país saliera gradualmente de la crisis, rompiera el cerco y el embargo, y se integrara en el mundo.



Cuatro décadas de Renovación han transformado profundamente la imagen del país. De una economía pobre y atrasada, Vietnam se ha convertido actualmente en una de las 34 mayores economías del mundo. Su crecimiento en esa esfera se ha multiplicado casi por 100 en comparación con 1986, mientras que el ingreso medio per cápita ha pasado de menos de 100 dólares a casi 5.000.



Al hablar del largo camino recorrido por el país, el exministro de Relaciones Exteriores Nguyen Dy Nien subrayó especialmente que la trayectoria de las últimas ocho décadas, y en particular los 40 años de Renovación, ha sido un proceso de transformación del pensamiento en materia de liderazgo y gestión nacional por parte del Partido, así como de eliminación oportuna de los obstáculos al desarrollo. En este proceso, el VI Congreso Nacional del Partido, celebrado en 1986, es considerado un hito histórico.



Según Dy Nien, para que el país continúe avanzando hacia sus objetivos inmediatos y a largo plazo, lo más importante sigue siendo renovar el pensamiento, saber observar el mundo y, al mismo tiempo, mirarse a sí mismo; además de saber reunir y aprovechar el talento y preservar la identidad nacional en el proceso de integración internacional.



Al afirmar que el nacimiento de la República Democrática de Vietnam, precursora de la actual República Socialista de Vietnam, tuvo una influencia internacional, el viceministro ruso de Ciencia y Educación Superior y copresidente de la Sociedad Histórica de Rusia, Kostantin Ilyich Mogilevsky, destacó que, por primera vez en la historia de Asia, el movimiento de liberación nacional de Vietnam derrocó por sí mismo la dominación colonial y abrió un nuevo futuro para el país. Hoy, este precedente adquiere una especial actualidad.



“El mundo entero está atravesando una profunda transformación. Cada vez más países y pueblos eligen vías de desarrollo libres e independientes basadas en sus propios valores tradicionales. Este cambio positivo refleja que el principio de igualdad entre todos los actores que participan en las relaciones internacionales ha alcanzado objetivamente un grado de madurez”, subrayó Mogilevsky.



Los logros alcanzados hoy son fruto de generaciones que soportaron penurias, se atrevieron a sacrificarse, a innovar y a levantarse después de cada desafío. Sin embargo, mirando de frente a la realidad, aún queda mucho por hacer. El riesgo de caer en la trampa del ingreso medio, la baja productividad laboral, el envejecimiento demográfico, el cambio climático, las desigualdades sociales, los problemas de seguridad no tradicionales y los obstáculos institucionales y del entorno empresarial son desafíos que no pueden subestimarse. La corrupción, el despilfarro, las prácticas negativas y la burocracia entre una parte de los funcionarios y miembros del Partido también constituyen riesgos contra los que es necesario luchar decididamente.

La zona urbana de Hoa Lac, con el objetivo de convertirse en la mayor de las cinco ciudades satélite planificadas alrededor del centro de la capital. Foto: Huy Hung/VNA

Ochenta y un años después del Otoño de 1945, el país está entrando en una nueva etapa de desarrollo. La racionalización del aparato estatal, la puesta en funcionamiento del modelo de administración local de dos niveles y la fusión de provincias y ciudades tienen como objetivo mejorar la eficacia de la gobernanza y acercar la administración a la población. Junto con la reforma del aparato estatal, Vietnam está impulsando la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo vigoroso del sector económico privado, junto al sector estatal. Estos constituyen recursos importantes para que el país acelere su desarrollo de manera sostenible y eficiente.



Dentro de cuatro años llegará el hito de 2030 y dentro de 19 años, 2045, cuando se cumplirá un siglo de la independencia de Vietnam. Estas fechas ya no están lejanas. El XIV Congreso Nacional del Partido ha establecido las orientaciones y las aspiraciones de desarrollo. Los II y III Plenos del Comité Central han continuado sentando las bases en materia de organización y funcionamiento, eliminando obstáculos, desbloqueando recursos y abriendo nuevas capacidades de desarrollo. Los períodos de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura han decidido y siguen decidiendo importantes cuestiones nacionales. Todo ello apunta al objetivo de construir un Vietnam que pueda situarse a la altura de las grandes potencias en 2045.



Las previsiones internacionales también sitúan a Vietnam ante un futuro lleno de perspectivas. Entre ellas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que para 2029 Vietnam será la 32.ª economía más grande del mundo. Esta previsión plantea con mayor claridad la necesidad de aprovechar eficazmente las oportunidades, actuar en la dirección correcta y adoptar medidas decididas para hacer realidad la aspiración de avanzar.



El Levantamiento General de Agosto de 1945 abrió una nueva página en la historia de la nación. Ochenta y un años después, Vietnam se encuentra ante una gran transformación: pasar de ser un país en desarrollo a convertirse en una nación desarrollada de altos ingresos. Lo que conecta aquellos dos otoños es precisamente la voluntad indomable de un pueblo que se niega a someterse, el espíritu de autosuficiencia y autodeterminación, la fuerza de la unidad y la confianza en el camino elegido por la nación bajo el liderazgo del Partido y del Presidente Ho Chi Minh. Estos valores continúan fortaleciéndose en cada decisión de renovación y en el actual proceso de desarrollo nacional. Como afirmó el secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam: “Para superar todos los desafíos, debemos mantener firme la unidad, unificar la voluntad y la acción y situar por encima de todo los intereses de la nación y del pueblo”./.