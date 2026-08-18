Provincias del Centro-Norte de Vietnam aceleran medidas para alcanzar crecimiento de dos dígitos

Hanoi (VNA) - Las provincias de la región Centro-Norte de Vietnam, entre ellas Thanh Hoa, Nghe An y Ha Tinh, están acelerando la inversión pública, la captación de capital y la ejecución de proyectos estratégicos para aprovechar sus ventajas geográficas y alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos en 2026.



Ha Tinh destaca por los avances en la captación de inversiones. El 6 de agosto, la provincia aprobó la política de inversión para cuatro proyectos de parques eólicos, Ky Anh 1, 2, 3 y 4, con un capital total de 7,81 billones de dongs (unos 300 millones de dólares) y una capacidad conjunta de 225 MW. Se prevé que generen alrededor de 591,456 millones de kWh al año para la red eléctrica nacional.



Desde principios de año, Ha Tinh ha aprobado 41 proyectos de inversión nacional, con un capital registrado de 164,021 billones de dongs (6,3 mil millones de dólares), además de cuatro proyectos de inversión extranjera directa (IED) por más de 408 millones de dólares.



Entre los proyectos de gran escala llamados a generar nuevos motores de crecimiento figuran la central termoeléctrica de GNL Vung Ang III, valorada en 1,93 mil millones de dólares; la fábrica de motocicletas eléctricas VinFast Ha Tinh, con una inversión superior a 500 millones de dólares; y la planta siderúrgica VinMetal Ha Tinh, de 3,07 mil millones de dólares.



La provincia también ha creado grupos de trabajo para revisar y resolver proyectos pendientes y eliminar obstáculos relacionados con la planificación, la liberación de terrenos, los precios del suelo, los materiales de construcción y el desembolso de la inversión pública.



Estas medidas han permitido acelerar varios proyectos clave. En el primer semestre, el índice de producción industrial de Ha Tinh aumentó un 32,83%; la producción de acero alcanzó 2,091 millones de toneladas, un 13% más interanual, mientras que la generación eléctrica superó los 9,5 mil millones de kWh, un incremento del 50%. El PIB regional (PIBR) creció un 12,79%, el ritmo más alto del país.



En Nghe An, las autoridades están acelerando la liberación de terrenos para el proyecto de la autopista Vinh-Thanh Thuy, con una inversión superior a 23,94 billones de dongs (920 millones de dólares), cuya ejecución está prevista entre 2025 y 2029.

Comienza la construcción de un proyecto piloto de vivienda social en Ha Tinh. (Foto: VNA)



La provincia se ha fijado como meta entregar los terrenos residenciales y agrícolas antes del 30 de agosto y poner en marcha simultáneamente los seis paquetes de construcción antes del 30 de septiembre de 2026. Una vez terminada, la autopista mejorará la conexión entre el puesto fronterizo de Thanh Thuy, las ciudades y puertos marítimos de Nghe An y los mercados de Laos y Tailandia.



Por su parte, Thanh Hoa dispone este año de más de 720 millones de dólares de inversión pública. Hasta el 24 de julio, había desembolsado 240 millones de dólares, equivalentes al 33,42% del plan anual.



La provincia está trabajando para resolver las dificultades relacionadas con el suministro de materiales y prevé proporcionar 4,2 millones de metros cúbicos de materiales de construcción en agosto y más de 9 millones de metros cúbicos adicionales durante los últimos meses del año. Paralelamente, busca solucionar los problemas pendientes de más de 130 proyectos.



Thanh Hoa aspira a alcanzar al menos el 50% del plan acumulado de desembolso al cierre de agosto y completar el 100% antes del 15 de diciembre de 2026. El vicepresidente permanente del Comité Popular provincial, Mai Xuan Liem, señaló que la localidad apunta a un crecimiento del PIBR del 14,44% en el segundo semestre, con tasas mínimas del 10,79% en el tercer trimestre y del 17,48% en el cuarto.



Además de impulsar la inversión pública, Thanh Hoa continuará diversificando los motores de crecimiento mediante el desarrollo de una agricultura a gran escala y de alta tecnología, la logística, la economía verde y la economía circular. Al mismo tiempo, buscará movilizar más recursos privados, IED y otras fuentes legales de capital.



Con el impulso de la inversión, la industria, las infraestructuras y nuevos modelos de crecimiento, las provincias del Centro-Norte buscan aprovechar mejor sus ventajas y consolidarse como un nuevo polo dinámico de crecimiento de Vietnam./.