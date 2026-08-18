Arroz ST25 se incorpora oficialmente al sistema de supermercados mayoristas Selgros en Alemania

Berlín (VNA) - El arroz vietnamita ST25 ya forma parte oficialmente de los estantes de la cadena de supermercados mayoristas Selgros Cash & Carry en Alemania, donde se distribuye en toda su red.

Su incorporación abre un nuevo canal de acceso directo al mercado y a los consumidores europeos para uno de los arroces de mayor calidad de Vietnam.

El acto de presentación tuvo lugar en Selgros Lichtenberg, en Berlín, en el marco de la Semana de Vietnam. El arroz ST25 es suministrado por la empresa Mova Plus, tras más de un año de colaboración y trabajo conjunto con Selgros, con el respaldo de la Oficina Comercial de Vietnam en Alemania.

Selgros forma parte del grupo Transgourmet Holding AG, que cuenta con una amplia red de distribución en Alemania. La entrada del arroz ST25 en esta red supone un paso importante, ya que facilita el acceso directo de los productos agrícolas vietnamitas a algunos de los principales canales de distribución del mercado europeo.

Durante el acto, el embajador de Vietnam en Alemania, Nguyen Dac Thanh, agradeció la cooperación de Selgros y los esfuerzos realizados por Mova Plus. Según el diplomático, la llegada del arroz ST25 a los supermercados no solo facilita a los consumidores alemanes el acceso al arroz vietnamita, sino que también contribuye a elevar el valor de los productos agrícolas del país, apostando por la calidad, la marca y el valor añadido en lugar de centrarse únicamente en el volumen.

El embajador subrayó que la comercialización del producto constituye solo el primer paso. Para consolidar una presencia duradera en el mercado alemán, las empresas vietnamitas deberán garantizar altos estándares de calidad y seguridad alimentaria, además de cuidar el envasado, mantener un suministro estable y desarrollar estrategias de marketing adecuadas.

A su vez, Mario Berger, director de Selgros Berlín Lichtenberg, señaló que los consumidores alemanes muestran un interés cada vez mayor por los productos vietnamitas, entre ellos frutas tropicales, mariscos, especias, productos deshidratados, fideos y pho. Asimismo, expresó su expectativa de que en el futuro se incorporen más productos agrícolas vietnamitas a la red de Selgros.

Para Mova Plus, convertirse en proveedor oficial del arroz ST25 para Selgros supone un importante hito. La empresa explicó que, para cumplir con las exigencias del mercado europeo, cada lote debe someterse a controles y contar con documentación completa que acredite su origen, seguridad y calidad.

Mova Plus trabaja junto con Vinaseed para supervisar toda la cadena de suministro, desde las semillas y las zonas de cultivo hasta el proceso de producción.

Mientras tanto, la consejera comercial de Vietnam en Alemania, Dang Thi Thanh Phuong, explicó que el proceso para introducir el arroz ST25 en Selgros comenzó en junio de 2025.

Más de un año después, el producto ha llegado oficialmente a los estantes, demostrando que acceder a las grandes redes de distribución alemanas requiere tiempo y, sobre todo, capacidad para cumplir con unos estándares elevados.

De cara al futuro, la Oficina Comercial de Vietnam en Alemania seguirá facilitando el contacto entre empresas vietnamitas e importadores, distribuidores y minoristas alemanes.

Durante el acto se vendieron los primeros sacos de arroz ST25 a consumidores de Berlín, marcando así el inicio de la presencia del producto en una de las principales redes mayoristas de Alemania./.

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