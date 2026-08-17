Presentan sistema de registro de miembros del Centro Financiero Internacional

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El Órgano de Gestión del Centro Financiero Internacional de Vietnam (CFIV) en Ciudad Ho Chi Minh, en coordinación con su homólogo de la ciudad de Da Nang, lanzó hoy el Sistema de registro y reconocimiento de miembros del CFIV para el período 2026-2027.



El sistema está integrado en el portal electrónico oficial del CFIV y permite a inversores, organizaciones y empresas realizar en línea todo el proceso de registro, reconocimiento, actualización de información y terminación de la condición de miembro.



Según el CFIV, el modelo de ventanilla única digitalizada permite a las empresas presentar solicitudes y seguir el progreso de su tramitación en cualquier momento y desde cualquier lugar, reduciendo así el tiempo y los costes y mejorando la transparencia y la publicidad del proceso de evaluación.



Junto con el lanzamiento del sistema, los dos Órganos de Gestión anunciaron la Decisión No. 01/QD-CQDH, que promulga un conjunto estandarizado de procedimientos y formularios y establece de manera específica las condiciones de registro, la documentación requerida, los criterios de evaluación y los plazos de tramitación de los procedimientos relacionados con la condición de miembro.



La puesta en funcionamiento del sistema tiene como objetivo concretar las disposiciones sobre las actividades del Centro Financiero Internacional de Vietnam, sobre la base de la Resolución No. 222/2025/QH15 de la Asamblea Nacional y el Decreto No. 324/2025/ND-CP del Gobierno.



En la fase inicial, los procedimientos y formularios de registro en línea se aplicarán a organizaciones y empresas que operan fuera de los sectores financiero y bancario. Las entidades que desarrollan actividades especializadas en los ámbitos financiero y bancario seguirán sujetas a mecanismos de autorización independientes.



Nguyen Hong Van, vicepresidente del Órgano de Gestión del CFIV en Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que el sistema electrónico de registro y reconocimiento de miembros constituye una de las primeras prioridades en el proceso de puesta en funcionamiento y transformación digital del CFIV, con el objetivo de optimizar el tiempo y reducir los costes para los inversores, al tiempo que se garantiza la publicidad y la transparencia.



En el próximo período, los dos Órganos de Gestión continuarán perfeccionando y desarrollando el sistema para mejorar la calidad de los servicios destinados a las empresas y los inversores que operan en el CFIV./.

VNA