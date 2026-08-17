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Hanoi y Moscú busca acelerar implementación de proyectos emblemáticos

Representantes vietnamitas y rusos debatieron recientemente medidas destinadas a la implementación de proyectos emblemáticos entre las ciudades de Hanoi y Moscú, incluida la Casa de Moscú en Hanoi.

Tran Duc Thang, secretario del Comité del Partido de Hanoi, se reúne con el secretario de Estado y viceministro de Transporte de Rusia, Dmitry Zverev. (Fuente: VNA)
Tran Duc Thang, secretario del Comité del Partido de Hanoi, se reúne con el secretario de Estado y viceministro de Transporte de Rusia, Dmitry Zverev. (Fuente: VNA)

Moscú (VNA)- Representantes vietnamitas y rusos debatieron recientemente medidas destinadas a la implementación de proyectos emblemáticos entre las ciudades de Hanoi y Moscú, incluida la Casa de Moscú en Hanoi.

Tal información se dio a conocer durante reuniones entre Tran Duc Thang, secretario del Comité del Partido de Hanoi, quien se encuentra de visita de trabajo en Rusia, con las autoridades capitalinas rusas.

En el encuentro entre Tran Duc Thang y el vicealcalde de la urbe, Alexander Gorbenko, ambas partes mantuvieron conversaciones exhaustivas con el objetivo de finalizar rápidamente mecanismos de coordinación, centrándose en el proyecto de la "Casa de Moscú" en Hanoi, para permitir la aprobación tanto de la política de inversión como del inversor en el próximo mes.

Por otro lado, al reunirse con Sergey Cheremin, jefe del Departamento de Relaciones Económicas Exteriores e Internacionales de Moscú, Tran Duc Thang también detalló los requisitos específicos para el mencionado proyecto y el relativo a la construcción de la Escuela Técnica Multidisciplinaria Rusa en Hanoi.

Además, abordó el acuerdo de cooperación entre el Comité Popular de la ciudad de Hanoi y el Gobierno de Moscú en el ámbito del transporte ferroviario urbano, especialmente elaborar un conjunto de normas y reglamentos técnicos para el sistema ferroviario urbano de la capital vietnamita, entre otros aspectos.

También hizo hincapié en la importancia de llevar a cabo una cooperación amplia e integral en materia de inversión con empresas rusas para constituir entidades conjuntas destinadas a la ejecución de proyectos ferroviarios urbanos, así como la participación de expertos del país euroasiático al respecto.

Anteriormente, el vicepresidente del Comité Popular de Hanoi, Truong Viet Dung, al frente de una delegación de trabajo intersectorial, llegó a Moscú para realizar encuestas en el Centro de Control del Sistema de Metro y sostuvo reuniones con la empresa Metropoliten Moskva y otras entidades especializadas en el campo ferroviario./.

VNA
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