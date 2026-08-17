Sociedad

Vietnam desarticula caso de narcotráfico transnacional desde Laos

El Equipo de Control Aduanero de la Subdirección de Aduanas Regional IX, en coordinación con las autoridades competentes, detuvo un ciudadano extranjero implicado en un importante caso de tráfico de drogas desde Laos hacia Vietnam.

Las autoridades competentes detienen a Izuchukwu Calistus Odionye. (Fuente: VNA)
Las autoridades competentes detienen a Izuchukwu Calistus Odionye. (Fuente: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA)- El Equipo de Control Aduanero de la Subdirección de Aduanas Regional IX, en coordinación con las autoridades competentes, detuvo un ciudadano extranjero implicado en un importante caso de tráfico de drogas desde Laos hacia Vietnam.

Las agencias pertinentes incautaron 2 kg de droga sintética en cristales y dos ladrillos de heroína ocultos en un envío de mercancías.

En concreto, mientras inspeccionaban el 5 de agosto un vehículo que ingresaba desde Laos a través del paso fronterizo internacional de Lao Bao, provincia centrovietnamita de Quang Tri, los funcionarios aduaneros utilizaron equipos de escaneo y detectaron imágenes inusuales en un paquete de mercancías.

Al inspeccionar el paquete, descubrieron que los sujetos utilizaban calentadores de agua y componentes electrónicos como fachada para ocultar la droga.

Tras determinar que el caso presentaba indicios de narcotráfico transnacional, los gerentes de la Subdivisión de Aduanas Regional IX encargó al Equipo de Control Aduanero liderar la investigación y coordinarse con la Aduana del Paso Fronterizo Internacional de Lao Bao y las unidades concernientes para localizar al destinatario del envío.

Tras una investigación de días en diversas ubicaciones, las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh detuvieron el 9 de agosto a Izuchukwu Calistus Odionye (un ciudadano nigeriano nacido en 1983) en el momento en que recibía dicho paquete de drogas.

El sospechoso admitió que el cargamento consistía en estupefacientes, los cuales habían sido contratados para recoger en Ciudad Ho Chi Minh con el fin de trasladarlos a Hanoi.

En la actualidad, las autoridades competentes continúan investigando el caso./.

VNA
#Vietnam #Laos #droga #tráfico
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