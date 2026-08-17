Comienza juicio contra 227 acusados en el caso de narcotráfico VN10

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh abrió hoy el juicio de primera instancia contra 227 acusados en el caso de narcotráfico VN10, una investigación ampliada a partir del caso de cuatro azafatas presuntamente utilizadas para transportar drogas a través del Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat en marzo de 2023.



Debido al elevado número de acusados, el Tribunal organizó un juicio con sesiones presenciales y en línea. La sede principal se encuentra en el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh, mientras que se habilitaron puntos secundarios en el Centro de Detención de Chi Hoa.



El proceso está previsto del 17 de agosto al 12 de septiembre y contará con la participación de más de 120 abogados encargados de la defensa y de proteger los derechos e intereses legítimos de los acusados.



Según la acusación, los 227 acusados están procesados por ocho grupos de delitos, entre ellos el transporte, compra, venta, organización del consumo y posesión ilegal de estupefacientes; la falsificación de documentos de organismos y organizaciones; la omisión de denunciar delitos; el encubrimiento de delitos y la apropiación indebida de bienes. Cuatro de los acusados se encuentran prófugos, han sido buscados por las autoridades y serán juzgados en ausencia.



El caso se remonta al 16 de marzo de 2023, cuando agentes de aduanas del aeropuerto Tan Son Nhat detectaron objetos sospechosos en el equipaje de cuatro azafatas de un vuelo VN10 procedente de Francia. Al inspeccionar 327 tubos de pasta de dientes, las autoridades descubrieron que 157 contenían casi 3 kg de ketamina y más de 8,3 kg de MDMA, con un peso total superior a 11 kg de estupefacientes.



A raíz de este hallazgo, la Agencia de Investigación Policial de Ciudad Ho Chi Minh abrió el caso especial VN10 y amplió la investigación. Los resultados determinaron que Ha Danh Nam, también conocido como "Huu Son", había organizado seis envíos de drogas sintéticas desde Francia a Vietnam, ocultándolas en tubos de pasta de dientes y productos alimenticios suplementarios. Una vez llegaban a Vietnam, los cargamentos eran concentrados en Hoang Sy Thang para después distribuirse a distintos puntos de venta en Ciudad Ho Chi Minh y Binh Duong.



La investigación permitió destapar posteriormente numerosos casos relacionados con el tráfico, transporte, compra, venta, almacenamiento y organización del consumo de drogas en distintos lugares, lo que desembocó en el procesamiento de 227 personas.



Entre los acusados se encuentran el cantante Chi Dan y la modelo y actriz An Tay, de nacionalidad española, ambos procesados por organizar el consumo y por posesión ilegal de estupefacientes.



En el caso de las cuatro azafatas, la acusación señala que habían recibido un encargo para transportar mercancía desde Francia a Vietnam a cambio de 6,5 euros por kilogramo, pero que desconocían que los productos contenían drogas. La investigación tampoco encontró pruebas que demostraran que hubieran mantenido contacto o realizado transacciones con integrantes de la red de narcotráfico. Ante la falta de pruebas suficientes para iniciar un proceso penal, las cuatro fueron puestas en libertad.



Durante la primera jornada, el tribunal llevó a cabo los procedimientos procesales, verificó la identidad de los acusados y anunció formalmente la acusación. Posteriormente, se preparó para iniciar la fase de interrogatorios, de acuerdo con el calendario establecido./.

VNA