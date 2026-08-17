Sociedad

Vietnam Airlines apoya a pasajeros tras incidente en Múnich

Tras una alerta de seguridad al despegar hacia Hanói, el vuelo VN34 retornó a Múnich y desembarcó a salvo a sus 271 pasajeros y 16 tripulantes. La aerolínea ofreció asistencia integral de alojamiento y reubicó a todos los viajeros en vuelos alternativos, mientras autoridades de Alemania y Vietnam investigan las causas del suceso.

Vietnam Airlines apoya a pasajeros tras incidente en Múnich (Foto: VNA)
Vietnam Airlines apoya a pasajeros tras incidente en Múnich (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La Autoridad de Aviación Civil de Vietnam ha presentado al Ministerio de Construcción un informe sobre el incidente relacionado con el vuelo VN34 de Vietnam Airlines ocurrido este 15 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Múnich, Alemania.

Según Vietnam Airlines, hasta la tarde del 16 de agosto, todos los pasajeros habían sido reubicados en itinerarios alternativos mediante vuelos de Vietnam Airlines y de otras compañías aéreas.

Además, Vietnam Airlines continúa prestando asistencia a algunos pasajeros que necesitan modificar sus itinerarios de acuerdo con las circunstancias. Mientras esperan sus vuelos alternativos, los pasajeros reciben alojamiento, comidas, transporte y otros servicios de apoyo necesarios.

Según el informe de Vietnam Airlines y la información preliminar recopilada, el vuelo VN34, con ruta prevista entre el Aeropuerto Internacional de Múnich y el Aeropuerto Internacional de Noi Bai, en Hanoi, despegó a las 11:57 UTC (13:57 hora local y 18:57, hora de Vietnam).

Tras el despegue, se activaron alertas relacionadas con un posible contacto de la cola de la aeronave con la pista y con la presión de los neumáticos. La tripulación informó al controlador de tránsito aéreo y decidió regresar al Aeropuerto Internacional de Múnich para realizar una inspección técnica.

En coordinación con los controladores aéreos y el personal de tierra, la tripulación decidió desembarcar a todos los pasajeros mediante escaleras móviles y trasladarlos de forma segura a la terminal.

Posteriormente, la aeronave fue recibida por los equipos de tierra y trasladada a una zona de estacionamiento para su inspección y para facilitar las labores de evaluación e investigación del incidente. Los 271 pasajeros y los 16 miembros de la tripulación se encontraban a salvo y ninguno resultó herido.

De conformidad con el Anexo 13 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que establece las normas y métodos recomendados internacionales para la investigación de accidentes e incidentes de aeronaves, la autoridad alemana encargada de investigar accidentes e incidentes de aviación es el organismo responsable de determinar las causas del suceso.

En virtud del Decreto gubernamental Nº 221/2026/ND-CP sobre la Autoridad de Aviación de Vietnam y la gestión de la seguridad aérea, el Consejo vietnamita de Investigación de Incidentes Graves y Accidentes de Aeronaves tiene la responsabilidad de coordinar y participar en la investigación del incidente.

La Autoridad de Aviación Civil de Vietnam está en contacto con la autoridad alemana encargada para coordinar las labores y solicitar información lo antes posible sobre el incidente y el proceso de investigación./.

VNA
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