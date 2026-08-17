Sociedad

Exviceministro vietnamita será juzgado por sobornos

El exviceministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, Nguyen Ba Hoan, y otros 27 acusados comparecerán ante el Tribunal Popular de Hanoi. 

El exviceministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, Nguyen Ba Hoan. (Foto: VNA)
El exviceministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, Nguyen Ba Hoan. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El exviceministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales de Vietnam Nguyen Ba Hoan y otros 27 acusados comparecerán a partir de mañana ante el Tribunal Popular de Hanoi por delitos de recepción e intermediación de sobornos y violaciones de las normas contables con graves consecuencias, en un caso relacionado con la concesión de licencias para enviar trabajadores vietnamitas a laborar en el extranjero.

Según la acusación de la Fiscalía Popular Suprema, entre 2021 y mayo de 2025, Nguyen Ba Hoan, quien estaba a cargo del Departamento de Gestión de Trabajadores en el Extranjero, permitió que funcionarios de esta entidad crearan dificultades a empresas durante la evaluación de expedientes para obtener licencias de servicios de envío de trabajadores al extranjero. Las empresas debían pagar entre 3,8 y 15,2 mil dólares para conseguir las licencias.

Asimismo, durante la evaluación y aprobación de los contratos de suministro de trabajadores para el extranjero, se habría establecido un procedimiento contrario a la ley que generaba obstáculos para las empresas. Estas debían pagar alrededor de 500 dólares por trabajador para obtener facilidades y recibir la correspondiente aprobación.

De acuerdo con la acusación, Nguyen Ba Hoan y varios funcionarios recibieron más de 1,15 millones de dólares en sobornos de personas vinculadas a 31 empresas.

En particular, Nguyen Ba Hoan fue acusado de firmar 14 licencias y aprobar la elaboración y aplicación de un procedimiento ilegal para evaluar los expedientes de suministro de trabajadores sujetos al visado tipo E7. El exviceministro habría recibido más de 610 mil dólares en sobornos, incluidos pagos denominados “costos” y dinero entregado como obsequios en ocasiones festivas.

El juicio de primera instancia comenzará la mañana del 18 de agosto. De los 28 acusados, 13 se encuentran detenidos y 15 permanecen en libertad durante el proceso.

Además de Nguyen Ba Hoan, serán juzgados por el delito de “Recepción de sobornos”, contemplado en el artículo 354 del Código Penal, Le Thanh Ha, exjefe de la Oficina de Gestión Laboral de Vietnam en Corea del Sur, dependiente de la Embajada de Vietnam en ese país, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios del Departamento de Gestión de Trabajadores en el Extranjero.

Nguyen Lam Son, director de la empresa de servicios jurídicos Thanh Do, será juzgado por “Intermediación en sobornos”, delito contemplado en el artículo 365 del Código Penal.

Otros acusados, entre ellos Nghiem Quoc Hung, presidente del Consejo de Administración y director general de la compañía Hoang Long, y varios subordinados, serán procesados por “Violaciones de las normas contables con graves consecuencias”, conforme al artículo 221 del Código Penal.

En total, más de 50 abogados se han registrado para defender los derechos e intereses legítimos de los 28 acusados. Nghiem Quoc Hung y la contadora Pham Thi Hanh cuentan cada uno con cinco abogados, mientras que Nguyen Ba Hoan ha contratado a dos.

Para el juicio, el tribunal también ha citado a representantes de cuatro empresas y a más de 50 individuos en calidad de personas con derechos y obligaciones relacionados con el caso./.

VNA
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