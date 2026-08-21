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Actualidad: Líder vietnamita recibe al dirigente del Partido del Trabajo de México

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la naicón, To Lam, recibió en Hanoi al coordinador nacional del Partido del Trabajo de México, senador Alberto Anaya Gutiérrez.

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