Actualidad: Líder vietnamita recibe al dirigente del Partido del Trabajo de México

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 14 al 20 de agosto de 2026.

- Líder vietnamita recibe al dirigente del Partido del Trabajo de México

- Parlamento debate enmienda de la Ley de Tierras de 2024

- Vietnam y Uruguay amplían espacio de cooperación económica, comercial y de inversión

- Vietnam vence 2-0 a Malasia y avanza a la final de la Copa ASEAN 2026

- Vietnam, elegido mejor destino gastronómico del mundo en 2026