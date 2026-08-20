Política

ERIA dispuesto a contribuir a debates de APEC 2027 en Vietnam

El Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental (ERIA) expresó su disposición de aportar recomendaciones de política para el Foro APEC 2027 que organizará Vietnam, tras un encuentro en Hanoi entre el presidente de la institución, Watanabe Tetsuya, y el vicecanciller Ngo Le Van.

El vicecanciller vietnamita Ngo Le Van (derecha) y el presidente del Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental (ERIA), Watanabe Tetsuya. (Foto: VNA)
El vicecanciller vietnamita Ngo Le Van (derecha) y el presidente del Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental (ERIA), Watanabe Tetsuya. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental (ERIA) está dispuesto a aportar ideas y recomendaciones a los debates del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que Vietnam acogerá en 2027, afirmó hoy su presidente, Watanabe Tetsuya, durante una reunión con el vicecanciller vietnamita Ngo Le Van.

Watanabe se encuentra de visita en Vietnam del 19 al 21 de agosto de 2026. Durante el encuentro, Ngo Le Van destacó que la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Japón avanza de manera cada vez más sustantiva y eficaz, sobre la base de un alto nivel de confianza política. Japón es actualmente uno de los principales socios económicos de Vietnam.

Además de los ámbitos tradicionales, ambos países están ampliando la cooperación hacia nuevas áreas como la ciencia y la tecnología, la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, las transformaciones digital y verde, la seguridad energética y la seguridad económica.

El viceministro valoró las contribuciones de ERIA al proceso de integración económica de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Asia Oriental, y agradeció su cooperación activa y eficaz con Vietnam mediante recomendaciones de política y la coordinación en la organización del Foro del Futuro de la ASEAN.

Según Ngo Le Van, los estudios y recomendaciones de ERIA sobre modelos de crecimiento, políticas industriales, innovación, transformaciones digital y verde y desarrollo sostenible constituyen una valiosa fuente de referencia para Vietnam y otros países de la región.

Al referirse al objetivo de convertir a Vietnam en un país desarrollado de altos ingresos para 2045, el viceministro señaló que la ciencia y tecnología, la innovación y las transformaciones digital y verde son motores fundamentales para impulsar un nuevo modelo de crecimiento, avanzar en la industrialización y modernización y mantener un crecimiento económico de dos dígitos.

En este contexto, expresó su deseo de que ERIA continúe acompañando a Vietnam mediante el intercambio de experiencias y el asesoramiento en materia de políticas, contribuya a identificar los desafíos y ayude a formular respuestas adecuadas a las condiciones y circunstancias del país.

Ngo Le Van también manifestó su expectativa de que los estudios de ERIA puedan traducirse en planes de acción concretos y contribuir al desarrollo económico de los países de la ASEAN, incluido Vietnam.

Por su parte, Watanabe Tetsuya expresó su satisfacción por la visita a Vietnam y agradeció el apoyo y respaldo del Gobierno vietnamita a ERIA desde su creación en 2008.

El presidente del instituto valoró asimismo los resultados y el significado de las tres ediciones del Foro del Futuro de la ASEAN organizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam. También agradeció al Ministerio y a la Academia Diplomática de Vietnam por facilitar la participación de ERIA como socio organizador de la tercera edición del Foro del Futuro de la ASEAN, celebrada en junio de 2026.

Watanabe afirmó que ERIA concede gran importancia a la cooperación con Vietnam y está dispuesto a seguir aprovechando sus capacidades de investigación y asesoramiento para contribuir de manera práctica al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país.

Esta cooperación, según el presidente de ERIA, puede impulsarse tanto en el marco de la ASEAN como en la región del Mekong, especialmente en ámbitos relacionados con la interconexión energética, las infraestructuras, la conectividad digital, la transformación verde y la formación de recursos humanos altamente cualificados./.

VNA
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