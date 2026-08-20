Entregan decisión presidencial a tres oficiales vietnamitas para misiones de paz de la ONU

Hanoi (VNA) – El Ministerio de Defensa de Vietnam celebró hoy en Hanoi una ceremonia para entregar la decisión del Presidente de la República a tres oficiales que participarán en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Sudán del Sur y la región de Abyei.

La ceremonia estuvo presidida por Nguyen Van Hien, miembro del Comité Central del Partido y viceministro de Defensa.

Los oficiales son el teniente coronel Trinh Van Thuc, quien se desempeñará como observador militar en la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS); el mayor Manh Ngoc Diep, que ocupará el cargo de oficial de Estado Mayor para la coordinación cívico-militar; y el capitán de navío Pham Hung, quien trabajará como oficial de Estado Mayor de Operaciones en la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA).

El coronel Mac Trong Duc, subdirector del Departamento de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, señaló que los tres fueron seleccionados rigurosamente y cumplen los requisitos establecidos. Durante su preparación y entrenamiento demostraron firmeza política, buenas cualidades éticas, disciplina y una motivación adecuada para participar en las misiones de la ONU.

Los tres oficiales cuentan con formación, competencias profesionales y experiencia acordes con sus respectivos puestos. También han completado los cursos de capacitación sobre mantenimiento de la paz exigidos por Vietnam y las Naciones Unidas, y poseen los conocimientos, habilidades y dominio de idiomas necesarios para trabajar en entornos multinacionales y multiculturales.

Nguyen Van Hien destacó que, durante más de 12 años de participación en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, el personal vietnamita ha superado numerosas dificultades y cumplido satisfactoriamente sus misiones, contribuyendo a fortalecer la imagen y el prestigio de Vietnam y de su Ejército en el ámbito internacional.

El viceministro instó a los tres oficiales a preservar estos logros, mantener una firme posición política y observar estrictamente la disciplina militar, las normas de la ONU y las leyes de los países de acogida. También les pidió mantener una conducta profesional, respetar las diferencias culturales y aprovechar sus conocimientos y experiencia para cumplir eficazmente sus funciones.

Asimismo, deberán familiarizarse rápidamente con la situación local, sus responsabilidades y procedimientos de trabajo, y coordinar estrechamente con los mandos y las fuerzas vietnamitas desplegadas en cada misión.

El Departamento de Mantenimiento de la Paz de Vietnam deberá reforzar la gestión y preparación de las fuerzas desplegadas en el extranjero y continuar formando personal cualificado para ocupar puestos profesionales, de mando, gestión y asesoramiento en la ONU y sus misiones./.