Vietnam estudia integrar las leyes de presupuesto e inversión pública

Hanoi (VNA) - Vietnam estudia integrar la Ley de Presupuesto Estatal y la Ley de Inversión Pública para eliminar solapamientos, simplificar procedimientos y mejorar la eficiencia en la gestión y utilización de los recursos públicos, una propuesta que recibió el respaldo de numerosos diputados durante el debate parlamentario celebrado este miércoles.



En la cita, el primer ministro Le Minh Hung explicó que, aunque ambas leyes fueron modificadas en 2024 y 2025, su aplicación todavía genera obstáculos y ámbitos de competencia superpuestos. La integración permitiría unificar la gestión de los gastos de inversión pública y corrientes, así como coordinar el plan financiero quinquenal, el plan de inversión pública a medio plazo y el presupuesto anual.



Según el jefe de Gobierno, la reforma debe reducir y simplificar los trámites sin relajar los mecanismos de supervisión. Todos los gastos presupuestarios deberán evaluarse en función de sus resultados concretos y de su eficiencia global, incluidos los destinados a la defensa, la seguridad y otras tareas estratégicas.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, destacó que la nueva legislación debe introducir cambios sustanciales, especialmente ante el objetivo de Vietnam de alcanzar un crecimiento de dos dígitos y la aplicación del modelo de administración local de dos niveles.



Entre las prioridades figura reforzar la autonomía presupuestaria de las localidades, superar la rigidez del actual sistema de asignación de recursos y flexibilizar la separación entre gastos de inversión y gastos corrientes. Esto permitiría, por ejemplo, utilizar fondos corrientes para determinadas obras menores de reparación, ampliación o mejora de activos públicos.

En el evento. (Fuente: VNA)



Tran Thanh Man también propuso pasar de un modelo basado en los insumos a otro orientado a los resultados, vinculando la asignación de recursos a indicadores clave de desempeño (KPI). De esta manera, las administraciones locales y los organismos que utilizan fondos públicos asumirían una mayor responsabilidad por la eficiencia del gasto.



El vicepresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Khac Dinh subrayó que la reforma no debe limitarse a fusionar dos textos legales. A su juicio, debe establecer un sistema de gestión presupuestaria y de inversión más moderno, integral y eficiente, compatible con las normas sobre deuda pública, asociaciones público-privadas (PPP), construcción y planificación financiera pública.



Los diputados también defendieron una mayor descentralización mediante la asignación global de fondos, evitando una distribución excesivamente detallada entre pequeños proyectos y permitiendo a las autoridades provinciales ajustar los recursos de acuerdo con sus necesidades.



El diputado Nghiem Xuan Thanh, de la provincia de Khanh Hoa, señaló que la falta de coordinación entre las normas actuales ha provocado retrasos incluso en proyectos de gran envergadura. Citó el caso de un proyecto financiado mediante un préstamo del Banco Mundial superior a dos mil millones de dólares que, pese a varias reuniones con dirigentes del Gobierno y las autoridades del delta del Mekong, todavía no contaba con una decisión definitiva.



La integración de ambas leyes busca, en definitiva, establecer un marco jurídico más coherente, agilizar la toma de decisiones y aumentar la capacidad de los distintos niveles de Gobierno para movilizar y utilizar de manera eficaz los recursos públicos./.