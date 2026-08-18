Gobierno vietnamita revisa 12 proyectos legislativos para próximo periodo parlamentario

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una reunión temática del Gobierno sobre el trabajo legislativo, en la que se emitieron opiniones sobre 12 proyectos de leyes y resoluciones previstos para su presentación ante la Asamblea Nacional en el segundo periodo de sesiones de la XVI Legislatura.



En la cita, el Gobierno examinó 11 proyectos de ley y una resolución sobre materias como impuestos, mercado de valores, contabilidad, auditoría, trabajo, seguridad y salud laboral, seguro social, protección de infraestructuras clave relacionadas con la seguridad nacional, gestión de armas, prevención y extinción de incendios, electricidad y salud pública, entre otros temas. También analizó una resolución sobre mecanismos y políticas específicas para abordar infracciones legales en el ámbito económico relacionadas con inversiones extranjeras.



Al concluir la reunión, Minh Hung pidió a los ministros y titulares de organismos sectoriales que incorporen plenamente las opiniones de los miembros del Gobierno, las evaluaciones del Ministerio de Justicia y las conclusiones de la sesión. Asimismo, exigió una revisión integral para garantizar la constitucionalidad, legalidad, coherencia, armonía y viabilidad de los textos, acelerando la finalización de los expedientes con la calidad y los plazos requeridos para su presentación ante la Asamblea Nacional.



Respecto a las modificaciones de las leyes sobre el impuesto al uso de tierras no agrícolas y sobre el impuesto empresarial, el jefe del Gabinete instó a revisar cuidadosamente cada política, institucionalizar plenamente las directrices de las autoridades competentes y garantizar la coherencia entre la legislación tributaria y las normas conexas. Subrayó que las políticas fiscales deben ser simples y fáciles de aplicar.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



En cuanto a la Ley del Impuesto sobre Recursos Naturales, solicitó armonizarla con la legislación sobre recursos, geología y minería, así como revisar las disposiciones relativas a los hechos imponibles, la producción computable, las bases imponibles y los tipos impositivos, garantizando transparencia, viabilidad y eficacia, además de impulsar la descentralización de competencias y reducir las cargas administrativas.



Sobre la reforma de la Ley de Valores, el dirigente exhortó a continuar simplificando los procedimientos y facilitando las condiciones para empresas e inversores, con el objetivo de desarrollar un mercado bursátil seguro y transparente que se convierta en un canal eficaz de movilización de capital para la economía.



En relación con las leyes de Contabilidad y de Auditoría Independiente, pidió garantizar su coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, así como la transparencia y viabilidad de las normas, especialmente en el contexto de la transformación digital, para mejorar la gestión estatal y la disciplina financiera.



Respecto a las legislaciones sobre la gestión y el uso armas, materiales explosivos e instrumentos de apoyo y sobre la prevención, extinción y salvamento contra incendios, el jefe de Gobierno exigió solucionar las deficiencias detectadas en la práctica y revisar de manera continua los procedimientos, normas técnicas y requisitos de seguridad contra incendios. El objetivo es mantener un control eficaz y, al mismo tiempo, reducir drásticamente las cargas administrativas para ciudadanos y empresas.



En materia del seguro social, solicitó revisar los grupos cubiertos por el sistema para ampliar su alcance de acuerdo con las prácticas internacionales y las tendencias de desarrollo, garantizando políticas claras, estables y viables para trabajadores, empleadores y organismos encargados de su aplicación.



Sobre la legislación eléctrica, el primer ministro urgió armonizar las disposiciones con el objetivo de garantizar la seguridad energética nacional, apoyar un crecimiento de dos dígitos y responder a los avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital. También instó a precisar los mecanismos relacionados con la evacuación de la electricidad generada, los precios de compra y las entidades adquirentes, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento del calendario de los proyectos conforme a la planificación.



En cuanto a las modificaciones de diversas leyes del sector sanitario, Minh Hung hizo hincapié en la necesidad de reducir los costes intermedios para que los medicamentos y equipos médicos puedan llegar a los pacientes a precios más accesibles.



Respecto a la revisión general del sistema jurídico, pidió acelerar la identificación y eliminación de normas contradictorias, superpuestas o inadecuadas, prestando especial atención a las disposiciones relacionadas con la próxima modificación de la Ley de Tierras./.