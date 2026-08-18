Vietnam y Laos destacan el intercambio de experiencias para fortalecer el aparato estatal

Vientián (VNA) - La agencia nacional de noticias de Laos, KPL, publicó un editorial en el que resaltó la importancia de la cooperación entre Vietnam y Laos en la construcción y el fortalecimiento del aparato estatal.



El texto publicado el 16 de agosto también puso de relieve las importantes contribuciones del difunto presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Xaysomphone Phomvihane, al fortalecimiento de los vínculos entre los órganos legislativos de ambos países.



Según el editorial, construir y fortalecer el aparato estatal, especialmente los máximos órganos legislativos, constituye una tarea prioritaria tanto para Laos como para Vietnam en sus respectivos procesos de construcción y defensa nacional.



En este contexto, ambos países han intensificado el intercambio de experiencias y lecciones, así como la cooperación en materia de construcción del Estado y del poder legislativo. Esta colaboración se sustenta en similitudes históricas, trayectorias de desarrollo e ideales compartidos, además de la confianza mutua, que conforman una sólida base para las relaciones entre Laos y Vietnam.



KPL subrayó que el intercambio de experiencias desempeña un papel clave en la racionalización y el fortalecimiento del aparato estatal, la mejora de su eficacia y eficiencia y su adaptación a las nuevas circunstancias. Por ello, los Partidos, Estados y Asambleas Nacionales de ambos países han continuado estrechando sus relaciones y cooperación mediante intercambios periódicos de experiencias y el aprendizaje mutuo en el proceso de construcción y consolidación de las instituciones estatales y de los máximos órganos legislativos.



En el caso de Laos, la fundación de la República Democrática Popular Lao (RDPL) el 2 de diciembre de 1975 hizo de la reorganización del aparato estatal una tarea prioritaria. Debido a las similitudes en los ideales y las vías de ambos países hacia la construcción de una nueva sociedad, la experiencia de Vietnam en la organización del Estado, especialmente en lo relativo al papel de la Asamblea Nacional como máximo órgano legislativo y de supervisión y como institución encargada de decidir sobre los principales asuntos nacionales, tiene una gran relevancia para Laos.



El editorial concluyó que la cooperación y la asistencia mutua para perfeccionar el aparato estatal y fortalecer las capacidades legislativa y de supervisión suprema de las Asambleas Nacionales de ambos países seguirán siendo una prioridad. Esta labor responde a las necesidades prácticas de la construcción y defensa nacional, la búsqueda del socialismo y el proceso de renovación bajo el liderazgo de los partidos gobernantes de cada país, y contribuye al mismo tiempo a preservar y reforzar los estrechos, leales y duraderos lazos entre los Partidos, los Estados y los pueblos de Laos y Vietnam./.

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