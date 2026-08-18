Política

Provincia norvietnamita de Bac Ninh establece doce nuevos barrios

Mediante la Resolución N.º 388/NQ-UBTVQH16 firmada por el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, la provincia norteña de Bac Ninh estableció 12 nuevos barrios.

Provincia norvietnamita de Bac Ninh establece doce nuevos barrios. (Foto: VNA)
Provincia norvietnamita de Bac Ninh establece doce nuevos barrios. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Tran Thanh Man, firmó y promulgó la Resolución N.º 388/NQ-UBTVQH16, por la que se establece la creación de nuevos barrios en la provincia norteña de Bac Ninh.

En virtud de la Resolución, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional decidió establecer 12 barrios, denominados Yen Phong, Tien Du, Chi Lang, Phu Lang, Luong Tai, Gia Binh, Nhan Thang, Hiep Hoa, Bo Ha, Lang Giang, Kep y Luc Nam.

Los nuevos barrios se constituyen sobre la base de la superficie y la población actuales de las antiguas comunas que tenían esas mismas denominaciones.

Con la creación de estas nuevas unidades administrativas, Bac Ninh contará con un total de 99 unidades administrativas de nivel comunal, de las cuales 45 serán barrios y 54 comunas.

La Resolución entrará en vigor el 20 de septiembre de este año./.

VNA
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