Vietnam reafirma lazo de amistad tradicional con Uruguay

Hanoi (VNA) - Vietnam concede gran importancia a su amistad tradicional con Uruguay y está dispuesto a trabajar con el país sudamericano para profundizar los lazos bilaterales y ampliar la cooperación interregional, afirmó el canciller vietnamita, Le Hoai Trung, durante una reunión con la viceministra de Relaciones Exteriores del país rioplatense, Valeria Csukasi Cabrera.



Durante la recepción efectuada la víspera a la funcionaria uruguaya, quien realiza una visita de trabajo a Vietnam del 16 al 18 de agosto, Le Hoai Trung destacó las actividades de la delegación para avanzar en la agenda bilateral y estrechar los vínculos entre ambos países. Asimismo, resaltó el papel, la posición y las contribuciones de Uruguay a las comunidades regional e internacional, así como los logros alcanzados por el país bajo la administración del presidente Yamandú Orsi.



El canciller vietnamita expresó su satisfacción por la evolución de las relaciones bilaterales, especialmente por los intercambios de alto nivel, los mecanismos de cooperación y el apoyo mutuo en foros multilaterales. También valoró el rápido crecimiento del comercio bilateral, aunque señaló que todavía existe un amplio margen para aprovechar su potencial.



En este sentido, instó a ambas partes a coordinar los preparativos para nuevos intercambios de delegaciones de alto nivel, fortalecer los vínculos entre los partidos políticos, los órganos legislativos, los ministerios y otros organismos, así como intensificar el intercambio de información y la conexión entre las empresas, con el objetivo de convertir la voluntad política y el potencial de cooperación en resultados concretos.



Propuso además que ambos países aprovechen mejor su papel como puentes y se apoyen mutuamente para estrechar los vínculos con las instituciones regionales, entre ellas la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y para servir de enlace entre el Sudeste Asiático y América Latina.



Por su parte, Valeria Csukasi Cabrera afirmó que Uruguay concede especial importancia al fortalecimiento de sus relaciones estratégicas con Vietnam, especialmente en un contexto internacional complejo e impredecible.



La viceministra expresó su pleno respaldo a las propuestas de Le Hoai Trung y confirmó la disposición de Uruguay a trabajar con Vietnam para elevar las relaciones bilaterales mediante medidas concretas, al tiempo que se mantiene una estrecha coordinación en materia de cooperación interregional.



Asimismo, manifestó su deseo de reforzar los vínculos entre los parlamentos, las comunidades empresariales y las agencias de promoción comercial de ambos países, así como de impulsar la cooperación en la lucha contra el crimen transnacional y en los ámbitos de la cultura y el deporte, especialmente el fútbol, como vías para fortalecer la amistad entre los pueblos.



Le Hoai Trung aprovechó la ocasión para transmitir sus saludos y buenos deseos al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, y expresó su confianza en que los vínculos entre Vietnam y Uruguay seguirán desarrollándose con solidez en la nueva etapa.



Durante su visita, Valeria mantuvo una sesión de trabajo con el viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang, en la que ambas partes analizaron medidas para impulsar la cooperación bilateral en los ámbitos político y diplomático, comercial y de inversión, así como en asuntos multilaterales, cultura, educación, turismo y deportes. También intercambiaron puntos de vista sobre diversas cuestiones regionales e internacionales de interés común.



La viceministra uruguaya se reunió además con la presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Uruguay, Bui Thi Quynh Tho, y con funcionarios de los ministerios de Seguridad Pública, de Industria y Comercio, y de Agricultura y Medio Ambiente, además de representantes de empresas vietnamitas./.

VNA