Máximo dirigente destaca la fortaleza del Ejército como garantía para preservar la paz

Hanoi (VNA)- En un contexto mundial de cambios rápidos, complejos e inciertos, para contar con una paz duradera, es necesario disponer del potencial y la fortaleza necesarios para defenderla, afirmó hoy el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam.



El dirigente hizo tal afirmación al visitar y mantener una sesión de trabajo con la División de Infantería 308, perteneciente al Cuerpo de Ejército 12 del Ministerio de Defensa, con motivo del 81.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de Vietnam.



En el encuentro, To Lam elogió los logros alcanzados por las generaciones de oficiales y soldados de la División 308 a lo largo de su proceso de construcción, combate y desarrollo.



Al destacar la tradición de “pioneros”, el secretario general y presidente del Estado pidió a los oficiales y soldados de la División continuar desempeñando un papel de vanguardia en la construcción de un Ejército revolucionario, regular, de élite y moderno; el entrenamiento y la preparación para el combate; el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital; así como en el fortalecimiento de la disciplina y el dominio de armamento y equipos modernos.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en la cita. (Foto: VNA)



El dirigente pidió a la División 308 fortalecer su capacidad política y mantener una lealtad absoluta al Partido, la Patria y el pueblo; prestar especial atención a la educación política y tradicional, consolidar la firmeza ideológica y la voluntad de combate, y promover los valores culturales del “Soldados del Tío Ho”.



Exigió construir una organización del Partido dentro de la División sólida e íntegra, capaz de servir como modelo ejemplar; preservar la unidad y cohesión, y formar un cuerpo de oficiales con firmeza, cualidades, capacidad y prestigio, dispuestos a pensar, actuar, asumir responsabilidades y dar ejemplo, especialmente ante las tareas más difíciles.



También subrayó la necesidad de elevar la calidad del entrenamiento y la preparación para el combate, con el objetivo de convertir a la División en una fuerza verdaderamente de élite, experimentada en combate y dotada de una alta movilidad y capacidad operativa.



El entrenamiento, la inspección, la evaluación y el fortalecimiento de la capacidad de combate, recalcó, deben centrarse en resultados reales y no en la búsqueda de logros formales.



Como unidad de infantería mecanizada, la División debe prestar especial atención al entrenamiento coordinado entre el personal, el armamento, los equipos y las distintas fuerzas; reforzar la capacidad de movilidad a larga distancia, y el rápido despliegue y la respuesta flexible.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, regala una estatua del Presidente Ho Chi Minh a la División de Infantería 308. (Foto: VNA)



El secretario general y presidente también pidió lograr avances en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, fomentando la investigación, las iniciativas y las mejoras técnicas, así como la aplicación de tecnologías digitales en el mando, la gestión, el entrenamiento y el apoyo técnico.



Junto con el fortalecimiento de la disciplina y la gestión rigurosa de la unidad, la División debe prestar atención a las condiciones materiales y espirituales de los soldados, conocer de cerca su situación, sus pensamientos y circunstancias, y combinar la gestión basada en reglamentos, leyes y disciplina con la responsabilidad, el afecto y el ejemplo de los oficiales.



To Lam instó a los mandos a mantenerse cercanos a los soldados, comprenderlos y preocuparse por ellos, así como a resolver de manera proactiva y oportuna los problemas que surjan, evitando incidentes graves derivados de la negligencia o la falta de responsabilidad.



También pidió garantizar plenamente los regímenes y políticas de atención, las condiciones de vida, la salud y el entorno de trabajo de las tropas, y continuar fortaleciendo los vínculos con las organizaciones del Partido, las autoridades y la población locales, cumpliendo eficazmente las funciones de fuerza de combate, de trabajo y de producción./.