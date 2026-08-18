Sociedad

Televisión belga emitirá en horario estelar un documental sobre el auge de Ciudad Ho Chi Minh

El canal La Trois de la cadena pública belga RTBF emitirá el 19 de agosto el documental Saïgon, la perle de l'Extrême-Orient. La obra examina la dinámica vida económica de la urbe de casi 10 millones de habitantes, el éxito de expatriados europeos y los retos que plantea el rápido encarecimiento del coste de vida en una de las economías de mayor crecimiento mundial.

Vista aérea de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
Vista aérea de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Bruselas (VNA) - El canal La Trois, de la cadena pública belga RTBF, emitirá el 19 de agosto a las 22:15 (hora local) el documental Saigón, la perla del Lejano Oriente (Saïgon, la perle de l'Extrême-Orient).

La producción es una de las pocas obras audiovisuales europeas dedicadas íntegramente a la vida económica y social contemporánea de Ciudad Ho Chi Minh y está dirigida principalmente al público belga y francófono.

Según la RTBF, el documental presenta a Ciudad Ho Chi Minh, con casi 10 millones de habitantes, como el principal centro económico de Vietnam y una de las ciudades más dinámicas de Asia. Rascacielos, antiguos callejones, restaurantes exclusivos y puestos de comida callejera conviven en una urbe que “nunca deja de moverse”. Esta combinación, junto con un coste de vida relativamente bajo y una población abierta, atrae a una nueva generación de extranjeros que buscan desarrollar allí sus carreras y construir una nueva vida.

El filme sigue las historias de ciudadanos franceses y belgas que han hecho de Ciudad Ho Chi Minh su segundo hogar. Entre ellos está Vincent, un antiguo empleado de oficina que abandonó su carrera en Francia para fundar la marca de chocolate Marou, reconocida internacionalmente, después de descubrir durante un viaje por Vietnam antiguas plantaciones de cacao establecidas por los franceses en el siglo XIX.

Benoît, de 43 años, es un chef formado con Alain Ducasse que vive en la ciudad junto con su familia y dirige un restaurante que combina la gastronomía francesa y vietnamita. Timothée, de 38 años, gestiona una cafetería en el casco antiguo y ha aprendido a hablar vietnamita con fluidez para estrechar sus vínculos con sus empleados y con la comunidad local.

Sin embargo, el documental también aborda los desafíos que afronta la ciudad. Los precios de la vivienda se han triplicado en los últimos seis años, dificultando la llegada y permanencia de nuevos residentes. Entre ellos figura Ambre, una joven de 22 años que realiza prácticas en una agencia de publicidad y que se siente atraída por los distritos céntricos de una de las ciudades más dinámicas de Vietnam.

La RTBF señaló que la emisión del documental en horario estelar responde al creciente interés por Vietnam, cuya economía ha registrado un crecimiento anual superior al 6%, una de las tasas más elevadas del mundo, impulsado por la rápida expansión de la clase media y el acelerado proceso de urbanización. El Landmark 81, el edificio más alto del país, situado a orillas del río Saigón, se presenta como uno de los símbolos de esta transformación.

El documental también podrá verse en línea a través de la plataforma Auvio de la RTBF hasta el 15 de noviembre de 2026./.

VNA
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