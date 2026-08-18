Vietnam automatizará el reembolso del IVA desde diciembre

Hanoi (VNA) - Vietnam implementará el reembolso automático del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a partir de diciembre de 2026, como parte de un conjunto de medidas destinadas a acelerar la devolución de impuestos y facilitar el flujo de capital de las empresas. El Departamento de Impuestos también prevé elevar del 70% al 90% la proporción de expedientes sujetos a devolución previa y revisión posterior durante los últimos cuatro meses de 2026, y al 95% en el primer trimestre de 2027.



Según la administración tributaria, el programa de devolución rápida comenzará en septiembre, mientras que en octubre se introducirán declaraciones de IVA sugeridas. Las medidas buscan reducir los plazos de procesamiento y garantizar que las devoluciones se realicen conforme a la legislación.



El sector tributario intensificará el uso de datos, tecnología e Inteligencia Artificial (IA) para analizar riesgos, clasificar expedientes y detectar posibles fraudes. Las empresas serán clasificadas según su nivel de cumplimiento en tres categorías: verde, amarilla y roja, con el objetivo de agilizar los expedientes de bajo riesgo y reforzar el control de los casos de mayor riesgo.



Las autoridades también estandarizarán y automatizarán los procedimientos de devolución, reforzarán el análisis de las cadenas de facturas y coordinarán el intercambio de datos con las autoridades aduaneras, el Tesoro del Estado y los bancos.



El Departamento de Impuestos busca elevar del 78% al 90% la proporción de expedientes de devolución resueltos dentro del plazo durante 2026. Asimismo, las oficinas fiscales provinciales y municipales organizarán entre el 18 y el 23 de agosto conferencias de apoyo sobre la devolución del IVA para empresas y asociaciones empresariales.



Las medidas se producen después de que las empresas plantearan reiteradamente dificultades relacionadas con los procedimientos de devolución. La administración tributaria señaló que debe combinarse un control estricto del fraude con una reducción de los plazos para los expedientes que cumplen los requisitos.



Los resultados de 2026 muestran avances. Hasta el 11 de agosto, el 99% de los expedientes de devolución del IVA se había presentado electrónicamente y el 87% de los expedientes sujetos a devolución previa y revisión posterior habían sido resueltos en un plazo de seis días hábiles desde la recepción completa de la documentación.



El monto de IVA devuelto hasta esa fecha aumentó un 32% interanual, alcanzando el 64,4% de la previsión anual. Las autoridades emitieron 11.627 decisiones de devolución por un valor total de más de 4,2 mil millones de dólares, un aumento del 9% en el número de decisiones.



Actualmente, la Administración Tributaria continúa procesando 1.927 expedientes, con un monto solicitado de 1,3 mil millones de dólares. De ellos, 245 presentan un plazo de procesamiento prolongado, equivalente al 1,7% del total de expedientes recibidos y procesados durante el período. Se trata de casos considerados de alto riesgo que requieren verificar información antes de efectuar el reembolso.



Las autoridades han informado a los contribuyentes de estos casos para coordinar la revisión de la documentación y del monto solicitado, y trabajan con otros organismos para verificar los expedientes de mayor riesgo.



Sobre esta base, el Departamento de Impuestos continuará revisando integralmente el proceso de devolución, ampliando el uso de datos, tecnología e IA y resolviendo los expedientes pendientes o fuera de plazo. El objetivo es combinar un control estricto del fraude con una tramitación más rápida de los expedientes que cumplen los requisitos, para que la devolución del IVA contribuya de manera efectiva a las actividades productivas y empresariales./.

VNA