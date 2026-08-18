Vietnam analiza en Ginebra los retos de la nueva política industrial mundial

Ginebra (VNA) - La Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros entes internacionales en Ginebra, organizaron un seminario para analizar la evolución de las políticas industriales y sus implicaciones para las economías pequeñas y medianas, en un contexto marcado por la creciente competencia geopolítica y las disrupciones de las cadenas globales de suministro.



El encuentro, celebrado el 17 de agosto en formato presencial y virtual, fue organizado conjuntamente con la Facultad de Ciencias Políticas y Humanidades de la Universidad de Comercio Exterior de Hanoi (FTU), bajo el tema “La política industrial desde una perspectiva empírica”.



El seminario estuvo presidido por Pham Quang Huy, ministro consejero y subjefe de la Misión, y contó con la participación del profesor Simon Evenett, fundador de la Fundación St Gallen y profesor de Geopolítica y Estrategia del Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión (IMD) de Suiza, además de funcionarios de la Misión, profesores y estudiantes de la FTU.



En la apertura, Pham Quang Huy señaló que la política industrial ha vuelto a ocupar un lugar central en las estrategias económicas y comerciales de las principales economías. Los subsidios, las políticas tecnológicas, las medidas verdes, los incentivos a la inversión y las estrategias sobre cadenas de suministro tienen cada vez mayor peso en la competencia mundial.



Para Vietnam, esta evolución puede afectar directamente a las exportaciones, la inversión, la competitividad industrial y su posición en las cadenas globales de valor. Por ello, el país necesita basar sus decisiones en evidencias para fortalecer las cadenas de suministro nacionales, desarrollar sectores industriales y tecnológicos estratégicos, aprovechar mejor la inversión extranjera y avanzar hacia segmentos de mayor valor añadido.



Durante el seminario, Simon Evenett analizó el creciente uso de políticas industriales por parte de las principales economías, que cuentan con mayores recursos para otorgar subsidios y con amplios mercados internos.



A partir de datos de Global Trade Alert y de casos concretos, explicó cómo está cambiando este panorama. Según el experto, además de los tradicionales subsidios, aumenta el uso de restricciones no arancelarias a las importaciones, mientras que las medidas relacionadas con la seguridad nacional ganan peso y las vinculadas al medio ambiente y las políticas verdes pierden protagonismo.



Evenett también abordó la gestión de riesgos empresariales en las cadenas de suministro y las fallas del mercado que pueden afectar a las inversiones, especialmente en sectores estratégicos como los semiconductores.



El experto recomendó a los Gobiernos de las economías pequeñas y medianas diseñar políticas adaptadas a sus propias condiciones y recursos, en lugar de reproducir modelos de otros países. Desde la perspectiva empresarial, señaló que las oportunidades están cambiando debido a los avances tecnológicos, la competencia geopolítica, las transformaciones ambientales y los cambios demográficos, por lo que las políticas industriales también deben adaptarse.



Asimismo, destacó la importancia de que los responsables de formular políticas conozcan de cerca la realidad de los sectores que regulan y las dificultades concretas de las empresas. Consideró fundamental reforzar la cooperación con el mundo académico y establecer mecanismos permanentes de diálogo entre el Gobierno y el sector empresarial para responder a los problemas prácticos y mejorar la capacidad de adaptación.



El encuentro permitió un amplio intercambio entre el experto, profesores y estudiantes de la FTU, quienes plantearon preguntas sobre los actuales desafíos de la política industrial.

Los delegados posan junto al profesor Simon Evenett. (Foto: VNA)

La actividad forma parte de una serie de iniciativas de la Misión de Vietnam en Ginebra para conectar a instituciones educativas vietnamitas con expertos internacionales en geopolítica, política comercial, derecho e inversión internacional.



En este marco, la Misión ha reforzado su cooperación con instituciones académicas nacionales para actualizar conocimientos y facilitar el acceso a perspectivas internacionales sobre cuestiones relevantes del comercio mundial. También ha apoyado a la FTU en la conexión con abogados y expertos para abordar asuntos como la solución de controversias en materia de inversión internacional y los subsidios transnacionales.



En 2022, la FTU se convirtió en la única institución educativa vietnamita seleccionada por la OMC para participar en el Programa de Cátedras OMC durante el período 2022-2026. Ese mismo año, la Misión de Vietnam en Ginebra y la universidad firmaron un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación y apoyar la participación de la FTU en el programa.



La Misión continuará acompañando a la FTU y a otras instituciones nacionales en actividades de conexión e intercambio académico y profesional, contribuyendo a ampliar el acceso de Vietnam a conocimientos y experiencias internacionales en materia de comercio y política económica./.