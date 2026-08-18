Aceleran proyectos de infraestructura para APEC 2027 en Phu Quoc

An Giang, Vietnam (VNA) - La provincia survietnamita de An Giang está acelerando la ejecución de los principales proyectos de infraestructura para la Semana de Líderes Económicos de APEC 2027 en la zona especial de Phu Quoc, al tiempo que refuerza la supervisión para garantizar el cumplimiento de los plazos, la calidad, la seguridad y la transparencia.



En virtud de la Decisión 948/QD-TTg, emitida por el Primer Ministro el 17 de mayo de 2025, An Giang tiene a su cargo 21 proyectos destinados a la Semana de Líderes Económicos de APEC 2027, con una inversión total superior a 137 billones de dongs (5,22 mil millones de dólares).



Los proyectos se dividen en dos grupos. El primero incluye 10 proyectos de inversión pública. Las autoridades provinciales ya han emitido las nueve órdenes de construcción de emergencia previstas, además de completar la selección del inversor para uno de los proyectos y de los contratistas para los otros nueve. Para 2026 se han asignado más de 13,2 billones de dongs (más de 500 millones de dólares) a este grupo.



El segundo comprende 11 proyectos desarrollados mediante asociaciones público-privadas (APP) e inversión empresarial, en todos los cuales ya se ha completado la selección de los inversores.



Actualmente, numerosos paquetes de obras están en ejecución y cinco proyectos avanzan conforme al calendario o incluso por delante de lo previsto. Entre ellos figuran la ampliación del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc; el proyecto de infraestructura técnica, transformación digital y construcción de un centro de operaciones inteligente para la gestión integral de la zona especial de Phu Quoc; la zona urbana de uso mixto Bai Dat Do; la zona urbana turística Nui Ong Quan; y la planta de tratamiento de agua Ho Cua Can.



Paralelamente, An Giang está implementando con carácter urgente y coordinado el plan maestro para las actividades conmemorativas del Año APEC 2027 en Phu Quoc. El comité directivo ha consolidado su equipo de apoyo y reorganizado las funciones y responsabilidades de sus subcomités.



Los siete subcomités ya han elaborado sus respectivos planes, con tareas, cronogramas y responsabilidades claramente definidos, con el objetivo de garantizar una coordinación eficaz y una ejecución coherente de los preparativos.



El presidente del Comité Popular de An Giang, Ho Van Mung, afirmó que acoger la Semana de Líderes Económicos de APEC 2027 constituye una importante responsabilidad política y diplomática para Vietnam y exige a la provincia ejecutar simultáneamente numerosos proyectos de infraestructura de gran escala.



Subrayó que los mecanismos y políticas especiales deben aplicarse estrictamente dentro de los límites, condiciones, procedimientos, plazos y competencias establecidos. La necesidad de acelerar las obras no puede utilizarse como argumento para eludir las normas legales.



La provincia también está reforzando la gestión de las finanzas públicas, el presupuesto y los recursos de tierra, especialmente en los proyectos de APP, debido a los riesgos de corrupción, despilfarro e irregularidades que pueden surgir sin una supervisión adecuada.



La Policía provincial y los organismos especializados han recibido instrucciones de vigilar de forma proactiva las áreas de mayor riesgo, detectar y sancionar oportunamente las infracciones y garantizar el uso eficiente de los recursos estatales durante los preparativos para APEC 2027./.

VNA