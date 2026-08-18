Da Nang, Vietnam (VNA) - En un contexto de rápido crecimiento de la economía digital, el comercio electrónico está abriendo nuevas oportunidades para que las empresas vietnamitas accedan directamente a los mercados internacionales.



Gracias a su ubicación estratégica en el centro del país, sus puertos marítimos y aeropuerto internacionales, además de unas redes logísticas y una infraestructura digital en constante expansión, Da Nang cuenta con condiciones favorables para impulsar las exportaciones a través de canales digitales.



La ciudad también está poniendo en marcha políticas destinadas a ayudar a las empresas no solo a vender por internet, sino también a desarrollar de forma integral sus capacidades exportadoras.



Da Nang impulsa exportaciones a través del comercio electrónico. (Foto: VNA)

Según Amazon Global Selling, las exportaciones a través del comercio electrónico ofrecen importantes oportunidades para las empresas vietnamitas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan el 97% del total de las firmas del país.



El valor de las exportaciones vietnamitas de comercio electrónico B2C (de empresa a consumidor) alcanzó los 3.600 millones de dólares en 2023 y se prevé que casi se duplique, hasta los 6.100 millones de dólares, en 2028. Se estima que sectores clave como el mobiliario y la moda crecerán entre un 20% y un 26% anual, un ritmo entre dos y cinco veces superior al de las exportaciones tradicionales.



Tran Xuan Thuy, director de ventas de Amazon Global Selling en Vietnam, señaló que muchas empresas del país cuentan con una sólida capacidad productiva y ya exportan a Estados Unidos y Europa, aunque principalmente fabrican productos para marcas extranjeras. El comercio electrónico transfronterizo les ofrece la posibilidad de llegar directamente a los consumidores internacionales y aumentar el valor añadido mediante el desarrollo de marcas propias, el diseño y la creatividad.



En Da Nang, las ventas de comercio electrónico B2C representan actualmente alrededor del 10% de las ventas minoristas y los ingresos por servicios destinados a los consumidores. Más de la mitad de las empresas encuestadas afirmaron haber utilizado plataformas de comercio electrónico y redes sociales para vender o promocionar sus productos.



Sin embargo, las exportaciones en línea y el comercio electrónico transfronterizo todavía están por debajo del potencial de la ciudad. Muchas empresas siguen concentradas en la promoción y venta por internet dentro del mercado nacional y aún no han dado el salto a los mercados internacionales.



Entre los principales obstáculos figuran la selección de mercados y plataformas, la estandarización de productos y envases, la construcción de marcas internacionales, la gestión de pagos y logística y el cumplimiento de las normas aduaneras, fiscales y comerciales de los mercados de destino. Para las pymes, también suponen importantes barreras los costes de acceso a las plataformas, publicidad, almacenamiento y gestión de pedidos.



Con el fin de ayudar a las empresas a internacionalizarse, Da Nang está pasando de un modelo centrado en apoyos individuales al desarrollo de un ecosistema integrado que abarque los productos, la construcción de marcas, las plataformas de comercio electrónico, los pagos, la logística, los aspectos legales y la información de mercado. Esta orientación forma parte de la estrategia de desarrollo del comercio electrónico de la ciudad para el período 2026-2030, que considera este sector un componente clave de la economía digital.



Según Huynh Xuan Son, subdirector del Departamento Municipal de Industria y Comercio, Da Nang está aplicando políticas de apoyo en virtud de la Resolución N.º 29/2025/NQ-HDND, del 11 de diciembre de 2025. Estas medidas incluyen la creación de escaparates virtuales para productos destinados a la exportación, la difusión de información digital sobre productos, sectores y mercados, y el apoyo a las empresas para incorporarse a plataformas internacionales de comercio electrónico.



Ho Van Hieu, representante de la Asociación de Comercio Electrónico de Vietnam, destacó que Da Nang y la región central cuentan con una amplia variedad de productos artesanales de alta calidad y una sólida capacidad productiva. No obstante, señaló que las empresas deben mejorar sus capacidades digitales y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos legales, de marca y logísticos de los mercados internacionales. La asociación facilitará la conexión entre las empresas y plataformas como Amazon, así como con proveedores de soluciones logísticas y digitales.



Mediante la selección de productos con alto potencial y la prestación de un apoyo específico, la ciudad busca ayudar a las empresas a desarrollar progresivamente sus capacidades de exportación en línea, ampliar sus mercados y llevar los productos de Da Nang y de las regiones Centro y Altiplanicie Occidental a consumidores de todo el mundo./.