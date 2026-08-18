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Vietnam refuerza la gestión y vigilancia de los drones

Tras incidentes que afectaron las operaciones en el Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat, el viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc ordenó medidas urgentes para endurecer el control de los drones.

Vietnam refuerza la gestión y vigilancia de los drones (Foto: VNA)
Vietnam refuerza la gestión y vigilancia de los drones (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La Oficina del Gobierno emitió el 17 de agosto el Documento N.º 8252/VPCP-CN, en el que transmitió las directrices del viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, para reforzar las medidas de gestión y vigilancia de las aeronaves no tripuladas.

La decisión se tomó después que los periódicos Dan tri, Tuoi Tre y Mot The Gioi publicaran el 12 de agosto informaciones sobre varios incidentes en los que drones invadieron el espacio aéreo y afectaron las operaciones de vuelo en el Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat, en Ciudad Ho Chi Minh.

El viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc pidió a los ministerios de Seguridad Pública, de Defensa Nacional, de Construcción, de Finanzas, de Industria y Comercio, y de Ciencia y Tecnología, así como a los Comités Populares de las provincias y ciudades y a los organismos pertinentes, revisar con urgencia los problemas señalados y adoptar las medidas necesarias dentro de sus respectivas competencias. El objetivo es garantizar la defensa nacional, la seguridad y el orden público, así como la seguridad de la aviación civil.

La cartera de Seguridad Pública deberá coordinarse con otros ministerios y las autoridades locales para investigar las infracciones relacionadas con el uso de drones y otros objetos que recientemente han afectado las operaciones aeroportuarias, y aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con la legislación vigente.

Asimismo, deberá desarrollar e implementar con rapidez mecanismos para hacer frente a las incursiones ilegales de drones en zonas estratégicas, áreas de exclusión aérea y aeropuertos, con el fin de prevenir nuevos incidentes.

El ministerio también tendrá que completar el reglamento de funcionamiento del Comité Nacional de Seguridad y Facilitación de la Aviación y proponer una reunión en el corto plazo para definir las responsabilidades de los distintos organismos y coordinar las medidas de prevención y gestión.

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional deberá reforzar la supervisión de las actividades de investigación, diseño y fabricación de drones en el país, así como mejorar la gestión y el control de su uso mediante procedimientos de autorización tanto para los dispositivos como para sus operadores. Las autoridades realizarán además un censo de las organizaciones y particulares que poseen drones, con el objetivo de que, para 2030, todos los dispositivos operados en el país dispongan de sistemas de identificación digital, autorización electrónica y seguimiento en tiempo real.

El Ministerio de Defensa Nacional también deberá difundir información sobre las zonas de exclusión aérea y las áreas restringidas para drones, para que los usuarios puedan cumplir las normas vigentes. A su vez, los ministerios de Industria y Comercio y de Finanzas reforzarán el control sobre la importación de drones y las actividades de reexportación temporal. Ambos organismos revisarán y complementarán las regulaciones existentes para garantizar un control estricto de su origen, especificaciones técnicas, usos previstos y condiciones de seguridad.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología elaborará normas técnicas para la fabricación, reparación, mantenimiento y ensayo de drones. También estudiará la aplicación de soluciones tecnológicas que permitan impedir automáticamente el acceso de estos dispositivos a zonas restringidas.

Paralelamente, el Ministerio de Construcción deberá acelerar la elaboración de un decreto sobre sanciones administrativas en el sector de la aviación civil, con especial atención a las infracciones relacionadas con vuelos ilegales de drones. Para ello, tendrá que coordinar estrechamente sus acciones con los ministerios de Seguridad Pública y de Defensa Nacional, así como con las autoridades locales.

Por último, los Comités Populares provinciales y municipales deberán intensificar las inspecciones para detectar a organizaciones y particulares que fabriquen, comercialicen, posean u operen drones ilegalmente y aplicar las sanciones previstas por la ley. También habrá que reforzar la concienciación pública sobre las zonas de exclusión aérea y las normas que regulan el uso de estos dispositivos./.

VNA
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