Vietnam refuerza la gestión y vigilancia de los drones

Hanoi (VNA) - La Oficina del Gobierno emitió el 17 de agosto el Documento N.º 8252/VPCP-CN, en el que transmitió las directrices del viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, para reforzar las medidas de gestión y vigilancia de las aeronaves no tripuladas.



La decisión se tomó después que los periódicos Dan tri, Tuoi Tre y Mot The Gioi publicaran el 12 de agosto informaciones sobre varios incidentes en los que drones invadieron el espacio aéreo y afectaron las operaciones de vuelo en el Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat, en Ciudad Ho Chi Minh.



El viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc pidió a los ministerios de Seguridad Pública, de Defensa Nacional, de Construcción, de Finanzas, de Industria y Comercio, y de Ciencia y Tecnología, así como a los Comités Populares de las provincias y ciudades y a los organismos pertinentes, revisar con urgencia los problemas señalados y adoptar las medidas necesarias dentro de sus respectivas competencias. El objetivo es garantizar la defensa nacional, la seguridad y el orden público, así como la seguridad de la aviación civil.



La cartera de Seguridad Pública deberá coordinarse con otros ministerios y las autoridades locales para investigar las infracciones relacionadas con el uso de drones y otros objetos que recientemente han afectado las operaciones aeroportuarias, y aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con la legislación vigente.



Asimismo, deberá desarrollar e implementar con rapidez mecanismos para hacer frente a las incursiones ilegales de drones en zonas estratégicas, áreas de exclusión aérea y aeropuertos, con el fin de prevenir nuevos incidentes.



El ministerio también tendrá que completar el reglamento de funcionamiento del Comité Nacional de Seguridad y Facilitación de la Aviación y proponer una reunión en el corto plazo para definir las responsabilidades de los distintos organismos y coordinar las medidas de prevención y gestión.



Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional deberá reforzar la supervisión de las actividades de investigación, diseño y fabricación de drones en el país, así como mejorar la gestión y el control de su uso mediante procedimientos de autorización tanto para los dispositivos como para sus operadores. Las autoridades realizarán además un censo de las organizaciones y particulares que poseen drones, con el objetivo de que, para 2030, todos los dispositivos operados en el país dispongan de sistemas de identificación digital, autorización electrónica y seguimiento en tiempo real.



El Ministerio de Defensa Nacional también deberá difundir información sobre las zonas de exclusión aérea y las áreas restringidas para drones, para que los usuarios puedan cumplir las normas vigentes. A su vez, los ministerios de Industria y Comercio y de Finanzas reforzarán el control sobre la importación de drones y las actividades de reexportación temporal. Ambos organismos revisarán y complementarán las regulaciones existentes para garantizar un control estricto de su origen, especificaciones técnicas, usos previstos y condiciones de seguridad.



El Ministerio de Ciencia y Tecnología elaborará normas técnicas para la fabricación, reparación, mantenimiento y ensayo de drones. También estudiará la aplicación de soluciones tecnológicas que permitan impedir automáticamente el acceso de estos dispositivos a zonas restringidas.



Paralelamente, el Ministerio de Construcción deberá acelerar la elaboración de un decreto sobre sanciones administrativas en el sector de la aviación civil, con especial atención a las infracciones relacionadas con vuelos ilegales de drones. Para ello, tendrá que coordinar estrechamente sus acciones con los ministerios de Seguridad Pública y de Defensa Nacional, así como con las autoridades locales.



Por último, los Comités Populares provinciales y municipales deberán intensificar las inspecciones para detectar a organizaciones y particulares que fabriquen, comercialicen, posean u operen drones ilegalmente y aplicar las sanciones previstas por la ley. También habrá que reforzar la concienciación pública sobre las zonas de exclusión aérea y las normas que regulan el uso de estos dispositivos./.

VNA