Vietnam digitalizará la gestión de tierras y completará su base de datos en 2027

Hanoi (VNA) - Vietnam prevé completar básicamente para finales de 2027 el Sistema Nacional de Información sobre Tierras y la Base Nacional de Datos al respecto , como parte de un plan integral para modernizar la gestión del suelo, impulsar la transformación digital y aumentar la transparencia en este ámbito.



El Gobierno aprobó la Resolución N.º 229/NQ-CP para implementar la Resolución N.º 21-NQ/TW del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam sobre las orientaciones para modificar la Ley de Tierras y otras normas relacionadas, así como el Plan N.º 07-KH/TW del Buró Político.



El plan establece que la reforma de la legislación sobre tierras debe realizarse de manera coordinada y coherente, manteniendo las disposiciones que siguen siendo adecuadas y ampliando la consulta a expertos, científicos, ciudadanos y empresas para garantizar políticas de calidad y viables en la práctica.



La modernización de la gestión del suelo deberá avanzar paralelamente a la reforma administrativa, la transformación digital, el fortalecimiento del aparato público y la mejora de la capacidad de los funcionarios. Asimismo, se reforzará la transparencia y se garantizará el derecho de ciudadanos y empresas a acceder a la información.



Uno de los principales objetivos es construir un sistema de gestión de tierras moderno, unificado y basado en datos digitales. Para finales de 2027, se prevé completar básicamente el Sistema Nacional de Información sobre Tierras y la Base Nacional de Datos sobre Tierras, junto con la medición y elaboración de mapas catastrales, registros y bases de datos correspondientes.



El sistema estará conectado con la base nacional de datos de población y con las bases sectoriales sobre planificación, impuestos, notarías, banca e inmobiliario. La información deberá actualizarse de manera completa y oportuna, bajo el principio de que los datos sean “correctos, completos, limpios, vivos, unificados y compartidos”, para apoyar la gestión pública, la formulación de políticas y la prestación de servicios.



Paralelamente, los ministerios y las administraciones locales deberán simplificar los procedimientos relacionados con la planificación y recuperación de tierras, su asignación y arrendamiento, las indemnizaciones y reubicaciones, los cambios de uso, la valoración, el registro y la expedición de certificados de derechos de uso. El objetivo es eliminar trámites innecesarios, reducir los plazos y disminuir los costos para ciudadanos y empresas.



En el ámbito legislativo, las autoridades revisarán de forma integral la Ley de Tierras de 2024 y las normas conexas para identificar obstáculos y determinar qué disposiciones deben modificarse, complementarse o eliminarse. El proyecto para modificar la Ley de Tierras deberá incorporar las orientaciones sobre planificación, asignación y arrendamiento, recuperación de tierras, indemnizaciones, asistencia y reubicación, precios y financiación del suelo, mercado de derechos de uso y gestión de tierras agrícolas, de uso múltiple y destinadas a la defensa y seguridad.



El Gobierno también pidió reforzar la inspección, supervisión y control, así como la prevención y lucha contra la corrupción y otras conductas negativas. Se prestará especial atención a la solución de disputas, quejas y denuncias relacionadas con la tierra.



Otro ámbito prioritario será resolver los problemas acumulados durante años, incluidos los relacionados con terrenos procedentes de antiguas explotaciones agrícolas y forestales estatales, excedentes de organismos públicos, procesos de equitización y desinversión, proyectos paralizados y terrenos utilizados de forma indebida, abandonados o que no han sido puestos en uso dentro de los plazos establecidos.



Con estas medidas, Vietnam busca mejorar la gestión y el aprovechamiento de los recursos de tierra, facilitar los trámites para ciudadanos y empresas y construir un sistema de gestión más transparente, moderno y eficiente./.

VNA