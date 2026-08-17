Ciudad Ho Chi Minh lidera expansión del turismo hacia mercados internacionales

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Como importante puerta de entrada internacional a Vietnam y destino cada vez más atractivo para los visitantes extranjeros, el sector turístico de Ciudad Ho Chi Minh está intensificando sus esfuerzos para liderar la promoción turística, aprovechar el potencial de los principales mercados internacionales y mejorar la calidad de los productos y servicios turísticos.



Aprovechar el potencial de los mercados clave



En 2026, la metrópoli sureña se ha fijado el objetivo de recibir 11 millones de visitantes internacionales y 50 millones de turistas nacionales, generando ingresos turísticos totales de unos 12,57 mil millones de dólares.



En los primeros siete meses del año, recibió más de 7,1 millones de visitantes internacionales, lo que representa alrededor del 64,9% de la meta anual, y más de 31 millones de turistas nacionales, aproximadamente el 63,4% del objetivo.



Pham Huy Binh, director del Departamento de Turismo municipal, señaló que estos resultados demuestran el fuerte atractivo del destino, al tiempo que ponen de manifiesto un considerable margen para seguir creciendo, especialmente en los principales mercados internacionales.



Australia es uno de los mercados emisores importantes, estables y de alto valor para la urbe. Entre enero y julio, 253.104 turistas australianos visitaron Ciudad Ho Chi Minh, situándose en el quinto puesto entre sus 20 principales mercados internacionales y representando alrededor del 63,8% del total de visitantes australianos a Vietnam.



Los turistas australianos suelen tener un alto poder adquisitivo y buscan experiencias relacionadas con la cultura local, la gastronomía, la historia, la vida urbana, los complejos turísticos de playa, el ecoturismo y el turismo responsable. Estos son también ámbitos en los que la ciudad está centrando sus esfuerzos para desarrollar y mejorar sus productos turísticos.



Según Huy Binh, el sector turístico local puede ofrecer experiencias adaptadas a una amplia variedad de segmentos de visitantes, especialmente aquellos interesados en experiencias más profundas y servicios de alta calidad. Con un espacio de desarrollo ampliado, Ciudad Ho Chi Minh espera colaborar con socios australianos para crear nuevos itinerarios que vayan más allá de las experiencias urbanas y combinen distintas modalidades turísticas en un mismo viaje.



Recientemente, la plataforma digital de viajes Agoda publicó una clasificación sobre el interés de los viajeros europeos por los destinos asiáticos durante el verano de 2026. El estudio mostró que Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh se mantuvieron como los dos destinos vietnamitas más buscados por los viajeros europeos por segundo año consecutivo. En particular, Ciudad Ho Chi Minh atrae a quienes buscan experiencias urbanas dinámicas, descubrimiento cultural y una rica oferta gastronómica.



Mejorar los servicios en el destino



Nguyen Cong Vinh, vicepresidente del Comité Popular municipal, afirmó que los programas turísticos que combinan transporte aéreo, comercio, compras, conferencias, exposiciones, complejos turísticos, entretenimiento y experiencias culturales deben constituir una cadena integrada de servicios, con el fin de aumentar el valor añadido, prolongar la estancia de los visitantes e incrementar su gasto. El sector turístico debe reforzar el intercambio de recursos y trabajar conjuntamente para desarrollar productos interconectados capaces de competir tanto a nivel nacional como internacional.



Según Nguyen Cam Tu, director del Centro de Promoción Turística municipal, el organismo y el centro local de artes han firmado un memorando de entendimiento para el período 2026-2030 destinado a mejorar la eficacia de la promoción de la imagen de la ciudad mediante el turismo cultural, las industrias culturales y las industrias creativas.



Ambas partes desarrollarán conjuntamente productos turísticos vinculados a las artes escénicas, el patrimonio cultural, los espacios creativos y los eventos emblemáticos de la ciudad, con el objetivo de diversificar las experiencias de los visitantes, atraer a más turistas nacionales e internacionales y mejorar la competitividad del destino.



Recientemente, el Museo de Ciudad Ho Chi Minh y el Museo de los Vestigios de la Guerra, en coordinación con organismos competentes, pusieron en marcha una iniciativa de “pasaporte del patrimonio”, que conecta el patrimonio, la tecnología y las experiencias turísticas. En el marco de esta iniciativa, los visitantes pueden utilizar este “pasaporte” especial para realizar un recorrido por varios museos, en lugar de visitar cada establecimiento por separado. El sistema también registra los lugares visitados, convirtiendo cada pasaporte en un “diario digital” del recorrido de descubrimiento cultural de cada visitante./.

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