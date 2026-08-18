Delegación del Frente de la Patria de Vietnam rinde homenaje a expremier chino

Hanoi (VNA) - Una delegación del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), encabezada por su vicepresidente Hoang Cong Thuy, acudió hoy a la Embajada de China en Hanoi para rendir homenaje al exprimer ministro chino Zhu Rongji y expresar condolencias por su fallecimiento.



Cong Thuy y los miembros de la delegación expresaron su profundo pesar por la partida del exjefe de Gobierno chino.



Al escribir en el libro de condolencias, destacó que Zhu Rongji, exmiembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y ex primer ministro del Consejo de Estado, fue un destacado dirigente del Partido y del Estado chinos.



Asimismo, subrayó sus importantes contribuciones al desarrollo, la reforma y la apertura de China, así como al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación integral entre los dos Partidos y países.



El Comité Central del FPV valoró especialmente la profunda amistad y el valioso apoyo brindados por las sucesivas generaciones de dirigentes chinos, incluido Zhu Rongji, al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.



En particular, destacó la contribución del exprimer ministro a sentar las bases para los intercambios y la cooperación amistosa entre el FPV y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh).



La estrecha cooperación entre ambas organizaciones ha contribuido significativamente a afinzar unas sólidas bases sociales para las relaciones bilaterales, fortalecer la solidaridad y promover el entendimiento mutuo entre los pueblos de Vietnam y China./.





VNA